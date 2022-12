HIP HOP – «Moustik Crew» participera au Battle of the year international

Le groupe de danseurs «Moustik Crew» représentera Madagascar au concours international Battle of the year l’année prochaine.

Après avoir été lauréat du concours Battle of the Year national le mois de novembre dernier, «Moustik Crew» fera face à d’autres groupes de danseurs internationaux en 2023.

«Le groupe est composé de 12 jeunes danseurs talentueux originaires des quatre coins de Madagascar. La création d’une chorégraphie de 4 à 6 minutes fait partie de la première qualification au Battle of the year international. Nous allons commencer à renforcer le niveau technique des danseurs avant de créer les chorégraphies. Le regroupement débutera dès le mois de janvier où l’évolution de chaque danseur sera suivie de près» affirme Angeluc Rehava, Président de la fédération Hip hop et culture urbaine de Madagascar.

De haut niveau

Les groupes de danseurs participant au concours international Battle of the year sont tous de haut niveau y compris «Moustik Crew». Ce dernier s’entraînera au maximum pour en sortir Vainqueur. «La sélection au Battle of Year International dépendra surtout du niveau technique des danseurs. Si l’on veut gagner à ce concours, il est nécessaire de s’entraîner vraiment dur. Une prestation One Vs One ainsi que le Bboy Jack et Bgirl Nicky y sera aussi prévue» ajoute t-il.