FOOTBALL FEMININ – Phase II – AC SabNam, Mifa, Disciples FF en poule des As

Trois tickets sur quatre. Trois clubs ont déjà validé leur ticket pour la phase finale du championnat de Madagas­car de football féminin, baptisée «Poule des As». Ces trois équipes ont effectué un parcours sans faute de quatre victoires en autant de matchs. Ce, à l’issue de la quatrième journée de la deuxième phase du sommet national qui se déroule depuis le vendredi 9 décembre sur deux sites. À Antsirabe, les co-leaders AC SabNam de Vakinan­karatra et Mifa d’Analamanga caracolent en tête du classement provisoire avec 12 points chacun. Le club d’Antsirabe a arraché sa quatrième victoire en écartant, lors de la quatrième journée, le FCF d’Alaotra-Mangoro, par 2 buts à 1, au stade Vélodrome dans la ville d’Eaux. Le porte-fanion d’Analamanga a, pour sa part, défait l’Aseffema d’Itasy sur le score de 3 buts à rien. Son poursuivant, l’AFDA de Diana ne compte que 6 points à l’avant-dernière journée, après son deuxième succès face à l’AJSAI de Haute-Matsiatra (4-0) et n’arrivera plus à décrocher le ticket pour la phase finale même en cas de victoire lors de la cinquième journée. Dans l’autre site, au stade d’Ampasambazaha à Fiana­rantsoa, le club hôte Disciples FF s’installe en pole position du classement, avec 12 points après ses quatre victoires en quatre rencontres. À sens unique, les Antsirabéennes ont pulvérisé jeudi, l’AS Ammi d’Amoron’Imania par 5 buts à 1 ce jeudi. Deux autres formations, l’Ascuf de Haute-Matsiatra et l’Asot d’Anala­manga départageront le deuxième billet pour la phase finale à la cinquième et dernière journée programmée, ce samedi. Les Fianaroises comptent 9 points après sa troisième victoire sur le score de 2 à 0 avant-hier, face aux 3FB de Betroka dans l’Anosy. Asot est, pour sa part, crédité de 6 unités en battant, lors de la précédente journée, les 3FB d’Ambovombe dans l’Androy. Un match nul sera suffisant pour l’Ascuf pour décrocher le ticket pour la dernière étape. D’après le règlement de compétition, les deux clubs les mieux classés de chaque site, soit quatre équipes en tout, se qualifieront à la Poule des As qui devrait se tenir du 22 janvier au 5 février. Cette joute nationale servira de détection et de sélection des membres de l’équipe nationale féminine en vue des Jeux des Iles en 2023.