Coupure temporaire de la RN7

D’importants bouchons se sont formés sur la RN7, hier, depuis 1h jusqu’à 6h30 du matin, entre Fatihita et Ambositra. À cause de la pluie, une coulée de boue répandue sur la chaussée a rendu la circulation impossible. En tentant de traverser, un 4×4 a fini par quitter la route et s’est retrouvé dans un lac. Un véhicule semi-remorque a failli le suivre.

ssiers.