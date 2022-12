COUPE DU MONDE DES TRAITEURS – L’équipe féminine dévoilera l’île rouge

Cheffe Fenosoa Rahajamalala et Bodosahondra Rakotovao révèleront les spécialités du terroir lors de la Coupe du monde des traiteurs à Lyon.

Une touche d’originalité. L’équipe féminine malgache coachée par le Chef Lalaina Ravelomanana démontrera le goût de la Grande île à travers le buffet qu’elle présentera aux jurys lors de la finale de la huitième édition de l’international Catering cup qui se tiendra à partir du 17 au 19 janvier 2023 au Sirha Lyon.

Elle ajoutera à leurs plats trois produits phares du pays tels que la vanille de Madagascar, le caviar ainsi que le poivre sauvage. Les différents paysages typiquement malgaches comme le Tsingy de Bemaraha et l’allée des baobabs seront aussi vus à travers leur création.

«La mise en bouche, le poisson et les fruits de mer, le cochon et le dessert sont les principaux thèmes imposés pour le concours. Nous valoriserons le savoir-faire Malgache en Art Culinaire ainsi que la culture du pays à travers les trois ingrédients que nous ajouterons en plus.

Depuis six mois, nous collaborons avec des artistes, designers, et créateurs malgaches dans la concrétisation de cette vision» explique Chef Lalaina Ravelomanana.

Heures d’entraînement

Cela fait plusieurs mois que l’équipe féminine malgache a commencé à s’entraîner avec leur coach qui sera aussi évalué au même titre qu’elle durant ce concours. Pour bien se préparer à cette grande finale, l’équipe dépense 15 à 18 heures d’entraînement au quotidien.

«Comme nous avons eu la chance de connaître les thèmes à l’avance, nous avons tout de suite entamé les entraînements juste après l’envoi du dossier d’inscription. Nous avons doublé nos efforts durant ces cinq derniers mois pour donner le maximum afin de perfectionner notre niveau» affirme Rahajamalala Fenosoa, la cheffe d’équipe.

L’équipe féminine malgache poursuivra son entraînement à Paris une semaine avant le concours International Catering cup. La maîtrise des techniques, l’organisation ainsi que la créativité, et surtout le travail d’équipe figurent parmi les critères du jury

Les trophées d’or, d’argent et bronze seront décernés aux trois premiers.