COMMUNE URBAINE DE MAHAJANGA – Mariage civil pour vingt-cinq couples organisé

Jour J pour vingt-cinq couples jeudi, à la mairie de Mahajanga. Comme chaque année, la commune urbaine de Mahajanga, par le biais de la direction de la Promo­tion des femmes et de l’état civil (DPFEC) organise une cérémonie spéciale de ma­riage de masse ou « faobe », le troisième jeudi du mois de décembre. La cérémonie en est à sa quatrième édition cette année. Le service de l’état civil a pris la décision d’offi­cialiser l’union des ménages à Mahajanga depuis 2018. Les couples s’inscrivent auprès des fokontany de leur résidence quelques mois avant la date du mariage. « Cette année, la sensibilisation sur la loi du mariage et les violences qui pourraient survenir entre les couples ont été mis en exergue », explique le directeur de la DPFEC, Soa Toky Razafindrakoto­hasina. Au total, vingt-cinq couples ont été mariés à la mairie de Mahajanga. Le deuxième adjoint de présidente de la Délégation spéciale, Fabien Rabezafy, s’est chargé de la formalité de ces unions mariage. Le doyen des mariés est âgé de 73 ans tandis que le plus jeune a 24 ans. La coiffure ainsi que le make-up des mariées ont été assurés par les salons de coiffure Soavolo et Planet beauty. La commune urbaine a pris en charge les dépenses pour les séances de beauté. Des certificats ont été distribués aux différents acteurs qui ont œuvré pour la réalisation de cette cérémonie, dont les chefs des vingt-six fokontany qui ont sensibilisé les concernés sur les bienfaits du mariage légal et les ont encouragés à s’inscrire. La préparation des diffé­rentes pièces et documents pour le mariage a été gratuite. Les représentants de la Brigade de la protection de la Femme et des enfants auprès de la Police nationale ont été présents durant l’évènement ainsi que des autorités locales civiles et religieuses. À Mahajanga, l’union libre, règlementée selon un rite traditionnel, est encore pratiquée par la majorité des couples.