Athlétisme – Meeting de La Réunion – Trois filles en lice au 1500 m et trois garçons au 5000 m

Les athlètes malgaches poursuivent leur aventure réunionnaise après leur succès au Trail de Villèle, long de 24km de ce weekend. Six coureurs de fond de la Grande ile participeront ce samedi, au douzième Meeting de La Réunion qui se déroulera dans la ville de Saint-Paul. Trois grands champions en course d’endurance sont engagés à l’épreuve du 5000 m. Les porte-fanions malgaches sont le trailer de l’Itasy, Hobilalaina Andrianirina, récent vainqueur du Trail de Villèle, en compagnie de Fulgence Rakotondrasoa du Crown de Vakinankaratra et Mampitraotsy du Cospn de Boeny. Ces deux derniers ont complété le podium. Du côté des filles, il y a en tête de liste l’athlète du club CAMI d’Itasy, Nathalie Rasoanirina, championne de Madagascar en titre de cross country et qui vient de remporter également la victoire au Trail de Villèle. Les deux autres coureuses de la Grande Ile sont, en l’occurrence Nancy Razafindrafara classée troisième au même Trail de ce weekend, et Josia Mimi, athlète de l’ASJA de Vakinanka­ratra. Les athlètes malgaches ont confirmé jusqu’ici leur suprématie dans la région, à la veille des Jeux des Iles sur le sol malgache en 2023. Le trail fera partie des épreuves au programme de ces jeux.