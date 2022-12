ANTSIRANANA – Les montagnes sous pression

La région Diana n’a pas manqué de célébrer la Journée internationale de la montagne. La célébration aurait dû se faire le 11 décembre, mais en raison de problèmes techniques, cela n’a pu se faire que jeudi.

Les organisateurs de la célébration de la Journée internationale de la montagne ont rassemblé, sur la chaine de Morafeno-Joffre-ville, les communautés locales. Celles-ci habitent aux alentours d’une localité en amont du bassin-versant de Besokatra qui alimente en eau la ville d’Antsiranana tout entière. Les initiateurs de l’évènement ont mis l’accent sur le partage équitable des ressources afin de protéger le bassin versant, entouré de culture de khat.

L’initiative émane du projet « Kobaby » qui signifie, en dialecte local, prendre soin. C’est lui qui a financé l’organisation. Il s’agit exactement d’un projet de renforcement des aires protégées et de développement local dans la région Diana. Pour réaliser l’évènement, le projet a travaillé de concert avec la direction régionale de l’Environnement et du développement durable, les services techniques, les collectivités, les partenaires techniques, les gestionnaires des aires protégées…

Cette année, le thème est lié à la protection de la montagne, source en eau pour tout le monde « Ny bongo, hariagna voajagnahary ho kobabiagna », la montagne, une richesse naturelle à préserver. Les sites de la Montagne d’Ambre et le bassin versant de Besokatra sont, d’ailleurs, les cibles particulières du projet, car ils sont les seules sources de vie des populations antsiranaises. En fait, la journée a eu pour objectif de mettre l’accent sur les défis et les opportunités du développement durable des montagnes. Elle vise également à lancer un plan d’actions pour soutenir des actions concrètes et des politiques aptes à renforcer la résilience des populations et des environnements de montagne.

Opportunités

Le projet « Kobaby » a profité de cette occasion pour sensibiliser l’opinion publique sur l’importance des montagnes pour la vie sur terre, et pour mettre en lumière les opportunités et les contraintes de leur mise en valeur durable afin de créer des partenariats qui apporteront des changements positifs aux montagnes et aux hauts plateaux de la région. « Certes, les montagnes fournissent des ressources qui risquent de se raréfier au cours des prochaines décennies. Mais la lutte contre l’érosion passe par la protection des sols dans tout le bassin versant, en agissant notamment sur le ruissèlement. En outre, sur les sols cultivés, les agriculteurs peuvent mettre en œuvre diverses pratiques culturales pour augmenter l’irrégularité du sol et limiter ce ruissèlement », a souligné Hanta Rabetaliana, coordon­natrice du projet « Kobaby ».

Côté officiel, tous les intervenants ont mis à profit ce rassemblement pour sensibiliser les communautés riveraines à travailler ensemble pour le développement durable des montagnes et pour véhiculer des messages relatifs au thème de la célébration 2022. Ce, à travers différentes activités de communication et de conscientisation. Un exemple pratique a été démontré sur une parcelle d’aménagement de lutte antiérosive, à travers la création de fossés d’infiltration de surface et de fascines pour traiter les eaux pluviales.