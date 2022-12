ANTANANARIVO – Le changement climatique palpable dans la capitale

La majorité de la population enquêtée n’a pas les connaissances sur le changement climatique. Le film documentaire avance des informations collectées sur cette question pour être un outil de plaidoyer.

Un film do­cumentaire réalisée par le Centre Arrupe Madagascar (CA MDG) confiée aux jeunes chercheurs Mahatsangy sur “les effets du changement climatique à Antananarivo Renivohitra”, a été projeté hier au Centre Arrupe Faravohitra. Ce film décrit de long en large les enquêtes sur les ressentis de la population de la capitale effectuées auprès de différentes personnes, dont des

collégiens, un sociologue, des météorologues, des enseignants et des étudiants. Ainsi, selon cette enquête, 71% des personnes intérrogées indique que le changement climatique impacte sur la santé. La moitié des intérrogées évoque les conséquences de ce dernier sur le quotidien. “Le film documentaire a été réalisé en vue de connaître le degré de connaissance de la population sur le changement climatique et les impacts en milieu urbain. À l’issue des enquêtes, on constate que la majorité de la population ne connaît pas le changement climatique dû à des causes naturelles et celui engendré par la destruction de l’environnement”, indique Efa Ravelonatoandro, responsable du programme Environnement et développement durable auprès du CA MDG. Les chiffres dans le cadre du documentaire évoquent les marques de ce changement climatique dans la capitale et dans tout le pays. Selon une étude publiée par la météo en 2019, en soixante ans d’indépendance, la température note une hausse de la température de 1,2 à 1,8°C. Pour Antananarivo, la pluviométrie suit une courbe descendante avec une diminution de 5,054 mm par année, dont 297 mm en soixante ans. Le secteur de l’agriculture est parmi le plus touché.

Plaidoyer

Sur cette lancée, la production du film servira à éveiller la conscience des citoyens et des décideurs sur les mesures à prendre. “ Le film collecte les informations sur le sujet et propose des idées dans le cadre des mesures d’atténuation et les mesures d’adapation. Ce film sera un outil de plaidoyer dans le cadre de ce sujet”, enchaîne le responsable. Selon le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres, 60% de la population mondiale vivra bientôt dans les villes. Les questions essentielles qui ont été posées sont principalement les mesures à prendre face l’augmentation de la population en ville. Puisque cette augmentation incessante de la population aura un impact. “ Pour le cas d’Antananarivo, on constate que même une heure de pluie pourrait générer une inondation dans plusieurs quartiers. L’urbanisation doit être pris en compte. Lorsqu’on parle de la pollution de l’air, on connait les impacts sur la santé”, enchaîne le responsable.

“ Chaque citoyen devrait prendre les responsabilités. L’exemple concret consiste à nettoyer son lieu d’habitation. Il faut avoir comme habitude d’effectuer des travaux de curage de canaux d’évacuation des eaux usées bien avant la période de pluie”, indique Marie Claudine Ramanatenasoa, présidente de l’association VMA Amboditsiry.