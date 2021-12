Micc – ONUDI : Un plan de travail commun pour soutenir les « Velirano » présidentiels

Le ministre de l’Indus­trialisation, du commerce et de la consommation (MICC), Edgard Razafindravahy, et la représentante de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) à Mada­gascar, Volatiana Rakoton­drazafy, ont procédé hier à la signature du plan de travail commun relatif à la mise en œuvre de la priorité stratégique n°3 du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (UNSDCF 2021-2023).

Le cadre de coopération actuel couvre la période de 2021-2023 et est construit autour de 4 priorités stratégiques. La Priorité Stratégique n°3 vise particulièrement à «Impulser la productivité du travail et la création d’emplois productifs pour des revenus décents et une économie compétitive». De nature multisectorielle, elle touche plusieurs thématiques dans des domaines variés, allant de l’employabilité et l’entrepreneuriat des jeunes, des femmes et des acteurs ruraux, au développement des compétences et à l’amélioration de la productivité, l’appui au secteur informel, en passant par la promotion des investissements dans le secteur manufacturier et les chaînes de valeur à fort potentiel, l’économie bleue et verte, etc.

Ces priorités stratégiques répondent au Velirano 6, l’Emploi décent pour tous, au Velirano 7, L’industria­lisation de Madagascar, ainsi qu’au Velirano 9, l’Autosuf­fisance alimentaire, sans oublier les pépinières industrielles (Taniketsa Indostrialy) qui oeuvrent pour l’industrialisation rapide du pays.

Le budget nécessaire à la mise en oeuvre de ce plan de travail est estimé à 107 millions d’USD dont 68% sont déjà sécurisés.

Le Groupe de Résultats 3 dont la présidence est assurée par le ministre Edgard Razafindravahy, comprend les ministères sectoriels et les Agences onusiennes concernées par cette priorité stratégique.