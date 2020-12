Vohipeno – Le feu rase un millier de maisons

À cause d’un incendie dévastateur survenu avant-hier, à Nato Vohipeno, 80% du village sont réduits en cendres et les dégâts estimés à 250 millions d’ariary, selon la gendarmerie.

TERRIBLE. Le chef-lieu de la commune ru­rale de Nato, dans le district de Vohipeno a été le théâtre d’un grave incendie, mardi après-midi. Avec un vent à décorner les bœufs, le feu a fait rage pour pratiquement ruiner un village entier.

Le bilan est lourd. Mille trente-et-une habitations don t une en dur ont été détruites, soit les 80% du fokontany, selon les informations recueillies auprès du commandement du groupement de la gendarmerie de Vatovavy-Fitovinany. Les occupants ont perdu leurs biens et nourritures dans cet important embrasement. Les dégâts sont évalués à 250 millions d’ariary. Aucun blessé ni mort n’est heu­reusement à déplorer.

Mille huit cent six per­son­nes sont devenues sans-abri. Le soutien alimentaire et le relogement provisoire de ces victimes s’avèrent très urgents.

Court-circuit

Un court-circuit dans le chargeur de batterie d’un panneau solaire chez un villageois a été à l’origine du brasier. L’imprudence de ce propriétaire a également été évoquée. Les flammes ont très rapidement touché les autres maisons mitoyennes, construites en paille. Outre la violence du vent, l’entassement des cases a surtout favorisé la propagation du feu.

Au plus fort de l’incendie, les locataires se trouvaient dans le sauve-qui-peut. « La majorité d’entre eux n’ont pas eu le temps de récupérer quoi que ce soit. Ils couraient pour éloigner les enfants de la fournaise », raconte un instituteur figurant parmi les sinistrés.

La brigade de la gendarmerie a reçu l’alerte à 15h50. Le fokonolona es t venu à bout des flammes vers 16h 30. « Le vent souffle toujours fort dans l’après-midi chez nous », rapporte un gendarme.

Le député de Vohipeno, Honore Tsabotokay, a lancé un appel d’urgence à l’endroit des personnes qui souhaiteraient faire un don aux sinistrés. « Je peux recevoir si vous êtes à Antananarivo, mercredi et jeudi de 8 à 16 heures. Nous allons les dons gérer dans la trans­parence. Le 034 33 803 73 est joignable pour tout renseignement…On a déjà essayé de contacter le ministère de tutelle et le bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) » peut-on lire dans son post.