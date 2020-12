Soavimasoandro – Le « père fouettard » se rend et s’excuse

Deux jours après son acte flagrant de maltraitance et de torture sur son fils mineur à Amboditanimena Soavimasoandro, le père de famille s’est rendu à la police. Il a était assisté par son avocat.

Son enquête par la police des mœurs et de la protection des mineurs va pouvoir commencer, d’après les dernières informations communiquées. Jusqu’ici et malgré les auditions de la mère et de son garçon, le service saisi de l’affaire n’est pas en mesure de révéler la véritable raison pour laquelle cet enfant a fini par essuyer de violents coups de son père. Selon certaines rumeurs, la torture serait partie d’un problème lié aux études du garçon. Il aurait été renvoyé de l’école. Ces renseignements ne sont encore qu’ officieux.Mis au fait de la situation, des policiers sont venus chercher le père, mais ils n’ont trouvé que sa femme et la victime. « Je présente mes excuses à tout le monde, à ma famille et à tous ceux qui ont été choqués par les images diffusées sur les médias et sur facebook. Je ne le referai plus. Je reconnais sincèrement ma faute. J’aime ma femme et mes enfants », se repent le père dans son mea culpa public à la police.

L’enquête se poursuit.