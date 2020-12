Sénatoriales Atsimo Andrefana – L’association VMM domine à Toliara II

Les résultats partiels des élections sénatoriales sont disponibles au Centre de recensement des matériels de vote (CRMV) Toliara. L’association, adversaire des candidats IRD ne s’en sort pas mal.

BEL essai. C’est le constat des observateurs après la publication des premiers résultats des élections sénatoriales du 12 décembre. La province de Toliara fait partie de celles qui ont présenté des candidats autres que l’IRD afin de tenter de renverser le poids des candidats du parti au pouvoir. L’Association Vahoaka Miray Mandroso (VMM), avec Bernardine Razafimalala en tête de liste, obtient deux cent voix contre près de six cents pour l’IRD dans les neuf districts de la région AtsimoAndrefana.

L’association a marqué fort dans le district de Toliara II avec 103 voix sur 175. « Cela peut se traduire par le fait que c’est le fief du député de Toliara II, Roger Tsitara, qui n’est autre que l’époux de la candidate sénateur Bernardine Razafimanana. Il y est très connu et est toujours accompagné de son épouse lors de ses descentes. Sa candidature n’est donc pas une surprise pour ce district », livre un habitant de Manombo Sud, commune du littoral dans le district de Toliara II.

Cette prépondérance de la liste VMM n’est pas fortuite, selon d’autres analyses, si l’on tient compte du fait que quatre communes sur les cinq concernées par le projet Base Toliara se trouvent dans le district de Toliara II. « C’est une lecture possible. Toutefois, la liste VMM n’a pas mentionné ouvertement que si elle est élue, elle agirait en faveur de Base Toliara », poursuit une autre source.

Un électeur absent

VMM a convaincu treize grands électeurs sur cinquante quatre dans le district de Morombe, quarate sept sur cent vingt trois à Ampanihy. « C’est déjà une belle réussite vu que l’association démarre dans la politique», qualifie un ancien député de Toliara. Les 29 et 30 novembre, l’association VMM a lancé un appel à la CENI car des gouverneurs auraient effectué ouvertement des propagandes en faveur de la liste IRD. Ce que le CRMV de Toliara promet de vérifier dans les heures qui viennent.

À Toliara I, un conseiller municipal sur les seize que compte la commune urbaine de Toliara, ne s’est pas présenté au bureau de vote vendredi. C’est un grand électeur issu du parti Tiako i Madagasikara (TIM). Mais les quinze ont opté tous pour la liste IRD. Les résultats provisoires des trois autres régions composant l’ex-province de Toliara, sont indiquées être complètes dans les heures qui viennent. Les candidats sénateurs issus du parti IRD, Marcel Eongombelo et Neypatraiky Rakotomamonjy affichent déjà leur bonheur sur les réseaux sociaux. Ils ont même été invités à un événement culturel, le « Savatse » dans un quartier de Toliara samedi, accompagnés du ministre de la Jeunesse et des Sports, Roberto Tinoka Raharoarilala, du gouverneur de la région, Edally Tovondrainy, et du maire de Toliara, Vita Dédé Sidson.