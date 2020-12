Relance – Le taux de croissance de 4, 5% soutenu

Le ministre de l’Écono­mie et des finances, Richard Randriamandrato, n’a pas mâché ses mots quand un député l’a quelque peu sermonné sur le taux de croissance « trop optimiste » envisagé pour 2021, avec un taux négatif de -3, 8% en 2020. Le membre du gouvernement a ainsi lancé des cours d’économie dans ses réponses au député hier, lors de la rencontre gouvernement-députés au centre de conférences Ivato. « Il est possible d’atteindre 4, 5% de taux de croissance en 2021. À notre définition, ce sont les investissements qu’on appelle relance économique et qui tireront la relance économique. Et c’est également une question de dénominateurs » a-t-il fait savoir.

Le PIB envisagé pour 2020 a été de 54675 milliards ariary et celui de 2021 avoisinera les 50296 milliards ariary. Aussi, plus techniquement, le chiffre optimiste de croissance de 2021 se base-t-il sur le prix constant et le prix réel. Il a aussi souligné que le FMI a avancé une croissance de 6% pour les perspectives en Afrique et que Madagascar n’a pas de raison pour ne pas avancer vers ce taux de croissance de 4, 5%.