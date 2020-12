Loi de finances – Le Sénat approuve l’initiative des députés

Les sénateurs mettent fin au ping-pong sur la loi de finances initiale 2021. Les élus d’Anosikely ont adopté sans amendements le projet de texte budgétaire.

Les sénateurs temporisent la situation. Au bout de la deuxième lecture du projet de loi de finances à Tsimbazaza et Anosikely, le processus s’est achevé au sein du Sénat. La loi de finances initiale pour 2021 a été adoptée, hier. Vingt deux sénateurs ont dit oui contre seize qui ont rejeté le vote de la version retenue par les députés.

La taxe sur la valeur ajoutée sur le gaz combustible est fixée à 5%. La proposition de 20% initiée par le Sénat n’est pas prise en considération. Le budget de l’Institution est rétabli à 23 milliards d’ariary. Les débats laissent entendre que la réduction du budget s’explique par le fait que le Sénat est supposé budgétivore. Cela signifie dans un autre sens que l’Exécutif voulait opérer la politique d’austérité dans le futur Sénat. Cependant, « le sosialimbahoaka » est à craindre pour l’année 2021 du fait que le budget alloué à la santé mère-enfant et les femmes enceintes n’est pas inscrit dans le texte budgétaire, note un parlementaire.

Quelques heures avant la tenue de la commission plénière suivie de la séance plénière, les sénateurs ont campé sur leur position de maintenir les arguments proposés lors de la première adoption. Dans une atmo­- sphère tendue, les membres de la Chambre haute auraient voulu équilibrer les points de vue dans l’examen du projet de loi de finances initiale.

Règle d’or

En tant que techniciens, selon leurs dires, l’ouverture des débats constitue la règle d’or de toutes les activités parlementaires. C’est l’aspect de la démocratie. Le fait de défendre un tel argument ne signifie pas que le Parlement est contre le gouvernement. «Les parlementaires sont tenus d’accomplir leur mission prévue dans la Constitution », défend la sénatrice Brigitte Rasamoelina.

Le projet de texte budgétaire est voté dans sa version adoptée par l’Assemblée Nationale. « C’est la décision de la majorité qui l’emporte dans l’intérêt de notre pays», explique Rivo Rakotovao, président du Sénat, après la séance plénière. Le terrain d’entente entre les sénateurs et la forte délégation du ministère de l’Économie et des finances ne s’est pas établi facilement. Deux travaux de commission à huis clos ont eu lieu avant d’aborder les débats.

Les responsables du ministère de l’Economie et des finances comprenant des directeurs généraux et autres ont assisté à la séance d’hier, à Anosikely. Les échanges se sont déroulés dans un esprit de persuasion pour que les deux parties, l’Exécutif et les sénateurs, puissent s’entendre dans un trait commun: l’intérêt de la Nation.

Les sénateurs se sont-ils assouplis? « Nous avons adopté la loi de finances. Nous avons uni notre voix pour montrer que le blocage ne vient pas de notre camps », expliquent les élus de la Chambre haute.

La crainte d’un blocage au niveau de l’adoption de la loi de finances est finalement résolue. Le texte budgétaire ne sera plus renvoyé à Tsimbazaza. La version adoptée par le Sénat sera soumise au contrôle de constitutionnalité auprès de la Haute Cour Constitutionnelle avant sa promulgation par le président de la République.