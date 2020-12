Education – Les vacations culminent à 19 milliards d’ariary

Le ministère de l’Education nationale doit s’acquitter de plusieurs milliards pour les indemnités des enseignants qui ont participé aux examens officiels. Le montant des impayés est colossal.

L’ETAT doit 19 milliards ari­ary aux agents du ministère de l’Education nationale qui ont assuré les examens officiels. C’est le montant des arriérés de vacations des enseignants, impayés depuis 2016, selon la déclaration de la ministre de l’Education nationale, le Dr Marie-Michelle Sahondramalala, lors de la séance de questions-réponses entre le gouvernement et les députés au Centre de conférence international (CCI) Ivato, mardi. « Le problème des vacations persiste. Parfois, les procédures d’engagement du budget alloué aux vacations ne sont pas achevées, c’est ce qui explique ces arriérés », explique la ministre.

Le non-paiement des vacations présente, chaque année, une menace pour le bon déroulement des examens du CEPE et du BEPC. Souvent, des enseignants menacent de ne pas participer aux surveillances, aux corrections, aux transcriptions des notes ou aux coordinations des épreuves d’examen officiel. Ils ne s’y livrent qu’une fois leurs honoraires réglées. Dans certaines régions, des enseignants vont jusqu’à manifester pour réclamer leur dû. Des manifestations qui n’ont pas permis, jusqu’à présent, de régler la situation. « Je n’ai pas reçu les vacations depuis l’examen du CEPE en 2018 », se plaint un enseignant, convoqué à travailler en tant que coordonnateur de l’examen du CEPE, chaque année. Un syndicat des enseignants fonctionnaires de souligner : « Certains enseignants ont déjà reçu les vacations de 2018 et de 2019 et d’autres, non ». Ces enseignants ne touchent qu’une infime somme d’argent, en assurant ces examens. La somme varie d’une tâche à une autre. 9 000 ariary pour une journée de surveillance à l’examen du CEPE. 30 000 ariary, pour les coordonnateurs.

La ministre de l’Educa­tion nationale admet qu’il est impossible de régler ces arriérés de 19 milliards d’ariary avec le budget d’une année. « Cette année, l’Etat a préparé 3, 400 milliards ariary pour payer les vacations des enseignants. 82% de ces vacations sont déjà engagées », ajoute le Dr Marie-Michelle Sahondramalala. L’augmentation progressive du budget du ministère de l’Education nationale permettrait de liquider tous ces arriérés.