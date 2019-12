Projet de loi de finances – L’Assemblée nationale et le Sénat se renvoient la balle

Les deux institutions parlementaires se renvoient la responsabilité sur la non adoption du projet de loi de finances. Comme le veut la Constitution, la mise en vigueur par ordonnance du texte est attendue.

Passe d’arme. Après une conférence de presse faite par Rivo Rakoto­vao, président du Sénat, samedi, c’était au tour de Christine Razanamahasoa, présidente de l’Assemblée nationale, de donner sa version des faits ayant conduit à l’achoppement de l’adoption du projet de loi de finances 2020.

« Ce n’est pas à quinze minutes de la fin de la session qu’on transmet un texte à l’Assemblée nationale. Il y a eu un grand retard. Lorsque ces personnes sont arrivées [les émissaires du Sénat] j’étais déjà en plein discours de clôture de la session, parce que la session ordinaire devait être close, le 13 décembre à minuit. Je n’ai rien à y ajouter. Toute discussion en plus est une volonté de polémiquer », a déclaré la présidente de la Chambre basse, face à la presse, hier, sur le perron de l’institution.

Les deux Chambres parlementaires n’ont pas pu se mettre d’accord sur une version unique du texte budgétaire avant la fin de la deuxième session ordinaire. Le sprint législatif engagé par les députés et les sénateurs, vendredi, n’a pas suffi pour l’adoption du projet de finances par les deux institutions. Après une seconde lecture et une adoption expresse par la Chambre basse, en milieu d’après-midi, le texte a été transmis au Sénat.

Durant une conférence de presse, samedi, Rivo Rakotovao, président du Sénat, a affirmé que le texte adopté par les députés après une seconde lecture n’est parvenue à Anosy, que le vendredi à 18 heures. Il fallait encore procéder aux débats en commission et ensuite passer à la séance plénière et au vote a-t-il ajouté, tout en soulignant que ce jour-là, sept autres projets et propositions de loi ont été transférés à la Chambre haute par l’Assemblée nationale.

Ordonnance

« (…) Certains pourraient penser que le Sénat constitue un blocage, mais nous soulignons que cette institution n’est pas une boîte aux lettres », a défendu Rivo Rakotovao. Il a ajouté devant la presse, que la secrétaire générale de la Chambre haute se serait vue interdire l’accès à l’Assem­blée nationale, et même « bousculée », alors qu’elle allait remettre la version du texte que les sénateurs venaient d’adopter en seconde lecture. Un fait que réfute Christine Razanamahasoa.

Alors qu’à la Chambre haute l’on sous-entend une manœuvre politique aux fins de limiter la latitude de sénateurs dans l’adoption du texte budgétaire, à la Chambre basse, la prise de décision tardive de l’institution d’Anosy est mis en avant comme raison du blocage. Le fait qu’à la fin de la seconde session ordinaire, le projet de loi de finances n’a pas été adopté. Le dispositif prévu à l’alinéa 7 de l’article 92 de la Constitution sera donc, activé.

« Si le Parlement n’a pas adopté le projet de loi de finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d’ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux Assemblées », prévoit cette disposition constitutionnelle. Outre le fait qu’ils n’ont pas pu adopter à temps le texte budgétaire, les deux institutions parlementaires ont campé sur leur position quant aux amendements apportés.

L’Assemblée nationale a insisté sur son unique modification qui consiste à réduire à 10%, la taxe sur les bondillons. Le Sénat a, ensuite, ramené cette taxe à 20%, et réaffirmé ses sept propositions d’amendement qui portent sur l’augmentation de son budget de fonctionnement et le retrait de la taxe sur le maïs, entre autres.

Considérer ou non les propositions d’amendements des parlementaires, sera aux soins du pouvoir Exécutif.

L’ordonnance portant loi de finances 2020 devra être prise rapidement puisqu’elle devra encore passer le contrôle de constitutionnalité. Elle doit entrer en vigueur dès le 1er janvier 2020.