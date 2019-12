Une chanson inédite professant une amitié sincère et éternelle, faite de fraternité et d’écoute, construisant une compréhension mutuelle. C’est ainsi que s’est découvert cette charmante nouveauté de la part du chanteur D-Lain, hier. D’une manière officielle, après quelques jours passés à faire patienter ses fans, c’est donc sur les réseaux sociaux que « Tsy mba namanamana » se découvre de la part de D-Lain. Porté par la douce mélodie d’une guitare acoustique, la chanson s’affirme comme une ballade entrainante sublimée par la voix du chanteur. Un hommage à cet ami dont la présence réchauffe le cœur, dont l’humilité inspire et la gentillesse réconforte, ce nouveau titre de la part de D-Lain laisse la part belle aux émotions.

De l’émotion, il en a bien suscité lors de son lancement sur les réseaux sociaux, car au-delà de ses paroles, c’est surtout avec son clip-vidéo que « Tsy mba namanamana » a fait parler de lui. La raison de cela la participation de cette personnalité à la fois atypique et un peu taquine qu’est Zatia Rocher dans le rôle de la meilleure amie de D-Lain. Tous les deux représentants de la communauté lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), ils n’ont pas manqué d’attiser les railleries de quelques internautes en interprétant chacun leur rôle dans le clip-vidéo. Ceci-dit, malgré la cacophonie qui l’entoure, le message est passé auprès de la grande majorité de ses fans qui salue l’audace de l’artiste à promouvoir encore plus la tolérance et le respect pour tous. Lalaina Josia Ratolojanahary ou D-Lain de son nom de scène continue à enchanter à travers ses compositions parfois festives et parfois plus atténuées. Après « Tantaranao tantarako», « Arosoy am’zay», « Ato am-ponay » et maintenant « Tsy mba namanamana» donc, un album de la part du chanteur commence à se profiler à l’horizon.