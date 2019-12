Mahamasina – Les victimes de violences affluent

Julienne s’est présentée au centre spécialisé dans la lutte contre les violences basées sur le genre à Mahamasina, récemment. Cette mère de deux enfants dit avoir été victime de violences, auprès de son foyer conjugal. « Mon mari est toxicomane. Lorsqu’il prend des stupéfiants, il a tendance à détruire nos biens et nos meubles. Il n’hésite pas à me tabasser, si jamais, j’ose lui crier dessus. Et c’est ce qui s’est passé dernièrement, il m’a frappé et a détruit ce qu’on avait à la maison. J’ai décidé de quitter notre maison avec nos deux enfants », raconte cette femme, hier.

L’existence de ce centre qui a vu le jour grâce à l’ini­tiative de Mialy Rajoelina, ambassadrice du Fonds des Nations Unies pour la population (Fnuap), est une grande aide pour les victimes de violence. Elles n’hésitent plus à parler. Une grande affluence est, d’ailleurs, constatée dans ce centre qui a pris fonction, le lendemain de son inauguration, c’est-à-dire, le 26 novembre.

Formations

En vingt jours, quatre-vingt-treize femmes et deux hommes y ont été pris en charge, à savoir, des victimes de violences économiques, de viol. « On dénote par rapport au nombre d’arrivée que c’est la violence économique qui prime sur les autres violences. En deuxième position, il y a les violences conjugales », explique Gentiane Andrianisa, directeur du centre. Ce centre et son personnel assure l’accompagnement psychosocial, médical, juridique des victimes. « Selon la première dame, tout cela ne serait pas complet si nous n’avons pas ajouté à ce centre des salles de formation qui vont permettre à ces victimes de se réinsérer, dans la vie sociale, car la plupart sont des femmes au foyer, qui n’ont pas forcément eu des métiers ou des formations poussés, à partir du moment où ça ne va plus chez elles. Il faut les soutenir et les permettre de devenir autonome et avoir des activités génératrices de revenu», rajoute Gentiane Andrianisa.

Une première vague suit une formation sur l’assemblage de lampes solaires, dispensée par l’ambassade de l’Inde, hier et ce jour. Ce n’est que le début. D’autres formations sont prévues. «Grâce à cette formation, je vais pouvoir gagner ma vie », annonce avec beaucoup d’espoir Julienne.