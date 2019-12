Intoxication alimentaire – Toute une école frôle le pire

Une école catholique à Andravoahangy a suspendu ses activités, hier. L’into­xication alimentaire a fait plusieurs victimes dans cet établissement.

Une matinée ordinaire se transforme en cauchemar dans une école catholique à Andravoahangy, hier matin. Des élèves, des enseignants et d’autres agents de l’établissement sont pris de vomissement, de diarrhée ainsi que d’étourdissements. En l’espace de quelques temps, un membre du personnel de l’école perd connaissance. Tout cela se passe pendant le temps de pause du matin. Tous ceux qui ont mangé les beignets, préparés et vendus dans l’enceinte de cette école, sont tombés malades, à savoir, la Sœur directrice, des religieuses, des enseignants, l’économe de l’établissement, et des élèves des classes de primaire et de secondaire, âgés entre 6 et 16 ans. «La personne qui a préparé et a fait frire ces beignets est parmi les plus fatigués. Alors qu’elle n’y a même pas goûté, selon ses dires. C’est l’odeur qui l’aurait rendu malade. Une autre religieuse a pris un petit morceau et a présenté les mêmes symptômes, tout de suite après », rapporte une religieuse, la seule qui n’a pas mangé ce « fameux beignet » et qui n’est pas tombée malade, hier.

Enquête en cours

Les responsables de l’établissement ont tout de suite pris la décision de mobiliser des véhicules pour emmener les victimes à l’hôpital. Deux Mercedes-Benz Sprinters, deux minibus Mazda ont transporté les malades au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA). D’autres malades ont été admis dans une clinique à Ankadifotsy. Le service de Réanimation médicale et de toxicologie de cet hôpital à Ampefiloha a été débordé. Soixante-quatre patients y ont été admis. Des malades ont dû être soignés sur des brancards. Beaucoup ont pu rentrer chez eux, quelques heures après leur admission, avec un sparadrap sur l’avant-bras ou sur la main et l’air encore frêle. La grande majorité des malades ont été sous sérum. Au CHU JRA, dix des victimes étaient encore sous surveillance, hier soir. « L’huile qui a été utilisée pour préparer le beignet aurait été la source de cette intoxication massive, selon ces malades », indique un médecin.

Depuis le mois d’octobre jusqu’en ce mois de décembre, les intoxications alimentaires prolifèrent. Des cas sont notifiés récemment à Ambohipo, à Sabotsy Namehana, dans le sixième arrondissement de la ville d’Antananarivo, à Ambohi­malaza. On a souvent entendu parler de cet empoisonnement provoqué par de l’huile qui serait vendu à prix bradé. L’Agence de contrôle sanitaire des qualités des denrées alimentaires (ACSQDA) n’a pas confirmé ce soupçon. « Les investigations sont en cours pour déterminer la source de cette maladie. Nous allons analyser ce beignet. Jusqu’ici, rien ne dit que ce soit vraiment l’huile qui a causé l’incident d’aujourd’hui, et celui à Ambohipo», annonce le Dr Joelinirina Rakotovao Ravahatra, directeur de l’ACSQDA.