Entre mythes et réalités

Des mythes essaient d’excuser, tout au moins d’expliquer, la violence conjugale. C’est ce qui ressort de la table-ronde organisée les 6, 7, et 8 mai 2002, à partir d’une étude réalisée à Antananarivo et Vatomandry en 2001-2002.

Le premier mythe affirme que les corrections infligées sont une question privée et que personne ne devrait attaquer la sacralité de la famille.

Mais la réalité est tout autre. Les familles sont à protéger des intrusions dans leur vie privée, certes, mais sauf quand les intérêts des membres individuels et/ou de la communauté sont mis en péril, quand les individus souffrent de la menace ou de la réalité de la violence familiale. Les corrections infligées sont des coups et blessures, un crime, qu’ils se produisent dans le foyer ou au-dehors. « Le fait de croire que la violence familiale est privée, condamne ceux qui sont pris dans des liens violents, rend les autres peu disposés à intervenir et, par conséquent, perpétue le problème. »

Le deuxième mythe indique que les femmes « le cherchent ». Elles poussent les hommes à la violence.

En réalité, la tension et les conflits font partie de toute relation. La violence n’est jamais une façon appropriée de résoudre le problème. Personne ne mérite d’être battu. Dans les premiers temps d’une union violente, la violence est moins fréquente, les victimes font de leur mieux pour satisfaire les exigences de l’auteur de sévices, en partie dans l’espoir d’éviter la violence. Au stade plus avancé, comme technique de survie, certaines victimes peuvent provoquer les disputes pour se débarrasser de la violence et réduire la tension.

Troisième mythe : les femmes victimes de sévices « aiment cela ». Sinon, elles quitteraient leur foyer.

Les femmes ne quittent leur foyer que pour des raisons variées et complexes. Elles espèrent changer l’homme qu’elles aiment, croient aux promesses de la lune de miel, se sentent coupables de briser le foyer, ont peur des menaces, n’ont pas les ressources sociales ou économiques pour s’en sortir seules, et/ou n’ont nulle part où aller. La dynamique de « l’attachement traumatique » crée des liens émotionnels puissants avec leur conjoint

violent.

Quatrième mythe : aider les femmes battues ne sert à rien, elles retourneront dans leur foyer tôt ou tard.

Beaucoup de femmes battues passent par « un stade ambivalent » où elles essaient de décider si elles doivent partir ou rester. Les forces qui les éloignent de leurs conjoints, sont aussi fortes que celles qui les y ramènent. Elles s’en vont pour voir si elles peuvent survivre en dehors de ces relations et reviennent pour voir si ces relations peuvent provoquer des disputes afin de se débarrasser de la violence et réduire la tension.

Cinquième mythe : les auteurs de sévices sont violents dans toutes leurs relations.

En fait, les hommes qui croient qu’épouses et enfants leur appartiennent et doivent être contrôlés, ne croient pas la même chose au sujet d’autres personnes et, en conséquence, ils ne sont pas nécessairement violents envers elles. Parfois, les gens du dehors ne peuvent pas croire qu’il y a des sévices, parce que leur auteur est calme et se contrôle en dehors de chez lui.

Sixième mythe : c’est souvent à cause des boissons alcooliques qu’on inflige des sévices.

Certes, l’alcool et les sévices sont souvent associés, mais l’un n’est pas la cause des autres. L’auteur de violence a des traits qui l’entrainent à la fois à boire et à être violent.

Septième mythe : il faut montrer aux auteurs de sévices l’effet que cela fait, pour qu’ils mettent fin aux sévices.

Utiliser la violence pour mettre fin à la violence est une contradiction et cela ne marche pas. La violence génère plus de violence. Toutefois, « plusieurs projets pilotes au Canada et aux USA indiquent que l’arrestation et l’inculpation des auteurs de sévices réduit bien le nombre des délits à répétition ». L’important est qu’ils sachent que leur conduite ne sera pas acceptée.

Huitième mythe : personne ne peut aider les auteurs de sévices.

Ce n’est pas tout à fait vrai dans la réalité, car des gens ont brisé le cycle de la violence dans leur vie. Aider ceux qui sont dans des relations violentes, est difficile, mais pas impossible.