Education – L’inspection pédagogique inexistante

La qualité de l’enseignement se dégrade avec l’absence d’inspection péda­gogique. Un besoin urgent de formation d’élèves inspecteurs est soulevé.

Un crime pour l’éducation à Madagascar. Les inspections pédagogiques n’existent plus dans les lycées publics, depuis plusieurs années. «En quinze ans de métier dans l’éducation, je n’ai pas eu l’occasion d’être inspecté. Je trouve ça un peu dommage, car nous en avons besoin pour avancer et nous améliorer dans ce métier. On n’est pas étonné si la qualité de l’éducation régresse», confie un professeur de mathématiques dans un lycée public de la ville d’Antananarivo, hier. Des observateurs commentent qu’il s’agit d’un crime pour l’éducation. Les états des lieux révèlent une baisse considérable du niveau et de l’effectif des élèves de la série scientifique. Les résultats de l’examen du baccalauréat de ces dernières années en disent long. Des spécialistes de l’éducation affirment que l’inexistence d’inspection pédagogique a eu de l’impact important sur la qualité d’enseignement, surtout, après le recrutement massif d’enseignants non fonctionnaires.

Ils sont en voie de disparition, les inspecteurs de l’éducation nationale, qui ont pour mission d’assurer l’encadrement et l’inspection pédagogique au niveau de l’enseignement secondaire. Nous ne comptons que soixante deux professionnels, alors qu’il existe plusieurs centaines de lycées sur tout le territoire. Ils ont suivi une formation de deux ans, après leur recrutement en 2016, pour renverser les lacunes sur les matières scientifiques, ainsi que les matières littéraires de base, lesquelles peuvent compromettre la réussite scolaire des élèves.

Améliorer l’enseignement

«Cette année, nous nous sommes consacrés sur les inspections administratives. Mais à partir de 2020, nous allons nous investir sur les encadrements et les inspections pédagogiques. Le but étant d’améliorer la qualité d’enseignement», annonce Roger Rakotoniaina, directeur de l’Encadrement et de l’inspection pédagogique de l’enseignement secondaire auprès du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Parmi les priorités de cette direction figurent la formation et l’encadrement des enseignants, dont les dizaines de millier d’enseignants non fonctionnaires recrutés ces dernières années. « Nous allons identifier les besoins en formation, informer les enseignants sur leurs attributions, car certains ne les connaissent pas. Les enseignants n’ont pas à s’inquiéter de notre descente. Notre objectif est d’ailleurs d’améliorer la qualité d’enseignement », enchaine Roger Rakotoniaina. La formation d’inspecteur d’éducation nationale serait, par ailleurs, une urgence, pour couvrir tous les lycées à Madagascar.