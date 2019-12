Disparition – Le groupe Rossy pleure Ralava

Il est de ces musiciens talentueux et apprécié de tous par son humilité. Il est celui qui rythme la cadence et qui enchante le public par ses rythmiques à la batterie. Ralava vient de tirer définitivement sa révérence, rejoignant un monde meilleur où il veillera désormais sur ses pairs. Ralava ou Laurent de son vrai prénom est l’illustre batteur du groupe Rossy et ce depuis ses débuts. Un ami fidèle, un musicien passionné, voire un frère pour celui qui enivre de son « Tapôlaka gilady » les grandes scènes du pays depuis plus de trois décennies maintenant. Il laisse orphelin le groupe, mais aussi toute une communauté de musiciens. Assez discret de nature, mais toujours fin prêt à faire la fête, Ralava fut une personnalité incontournable de la scène musicale aux côtés de Rossy.