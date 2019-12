Cambriolage d’un journaliste – Les enquêteurs sur les traces des suspects

Après l’effraction avortée de samedi soir chez le patron de KTV de Mayotte, en séjour à Mahajanga, les fins limiers remontent la piste des suspects.

Deux cambrioleurs ne font pas de quartier. Cette fois, samedi soir, ils ont pris pour cible Patrick Millan, le gérant du groupe media privé Kwezi à Mayotte, tout autant journaliste, et sa famille, à Ambo­rovy Mahajanga. Pourtant, leur plan ne s’est pas déroulé comme ils l’ont préparé.

Une enquête mixte à laquelle s’attèle la gendarmerie et la police est ouverte. Les fins limiers ont, à présent, ciblé des personnes soupçonnées dans cette affaire. « Nous n’avons pas encore beaucoup de détails à dire là-dessus, de peur que les suspects prendront la fuite », explique le chef de la Police judiciaire, le commissaire Thomas Rakoto Richard au téléphone.

« Les malfaiteurs ont ouvert le feu, mais ils n’ont pu rien emporter. Le père de famille, âgé de 55 ans, a été touché par les balles», ajoute le commissaire.

« La police et la gendarmerie ne nous ont rien dit à propos de cette attaque. Pourtant, nous avons pu parler avec le chef fokontany qui a expliqué que les victimes logent dans un hôtel à Maroala. Elles dînaient quand les assaillants sont sortis d’une mangrove pour faire intrusion. Le quinquagénaire aurait opposé une vive résistance », raconte Judith Rakotovao, une journaliste locale.

Armés

Sitôt alertés, des éléments d’intervention de la police se sont dépêchés sur les lieux dans la nuit-même. Le lendemain, la gendarmerie a également envoyé ses hommes, d’après toujours les témoignages recueillis par cette consœur.

« J’ai bien été victime d’une tentative de cambriolage. Les auteurs ont été armés d’un couteau et d’un pistolet artisanal. J’ai en effet tenté de les désarmer et de les mettre en fuite. Malheureusement, ils ont tiré et les projectiles ont gravement touché ma main gauche ainsi que le thorax », a décrit Patrick Millan dans un post sur sa page Facebook.

« J’ai subi une opération de plusieurs heures et l’objectif maintenant est de retrouver l’usage normal de ma main et de mes doigts… Je serai de retour sur les antennes en janvier. En attendant, j’ai besoin de récupérer et de me soigner », poursuit-il.

Jusqu’à hier, aucune arrestation n’a toujours été signalée. Un des malfrats vient de sortir de la prison et voilà qu’il récidive, suivant les informations judiciaires.