3è édition de Modus Mode – Holande et Julio Meilleurs mannequins 2019

Holande Rasoanantenaina et Julio Roberto Soamazava sont élus Meilleur mannequin 2019, à l’issue d’un vote des acteurs de Modus Mode 2019.

Tops models. Le choix des stylistes, de la commission d’organisation, et des mannequins qui ont participé à la 3e édition de Modus Mode a vu la victoire de Holande Rasoanantenaina, chez les femmes, et de Julio Roberto Soamazava, pour la catégorie homme, et remporter les Prix du Meilleur mannequin 2019.

Après la clôture de Modus Mode 2019, le vendredi 6 décembre à l’Alliance française d’Antananarivo, tous les principaux acteurs de cet événement ont dû choisir une femme et un homme parmi une cinquantaine de mannequins qui a défilé pendant cette saison. Le vote s’est déroulé dans un groupe de discussion privée sur un réseau social pendant une semaine. Le résultat a été annoncé ce début de semaine. Holande Rasoanantenaina a obtenu treize points, le meilleur score face aux neuf tops dans sa catégorie. Julio Roberto Soamazava se trouve à la tête des cinq hommes, avec dix-sept points. Ils sont, en effet, les Meilleurs mannequins de Modus Mode 2019. Une cérémonie de remise de trophées sera annoncée ultérieurement.

Beaux et ingénieux

À part leur physique de rêve qui leur a permis de défiler pour la plupart des stylistes lors du Modus Mode, Holande Rasoanan-tenaina et Julio Roberto Soamazava possèdent d’autres atouts inconnus des votants à ce concours.

Ils ont une licence en poche ; en gestion et management pour la jeune femme, en finance et comptabilité pour le jeune homme. Et ils rêvent de percer à l’international. « Au bout de trois ans de parcours dans le mannequinat, je constate que j’évolue bien. Cette année, l’organisateur m’a confié d’autres responsabilités, en plus de mes défilés. C’est un signe de confiance de sa part. La mode m’a apprise pas mal de choses, pour ne citer que la notion de l’élégance. Et être meilleure mannequin femme de cette saison me nourrit d’ambition d’aller au niveau international », confie avec un beau sourire Holande Rasoanantenaina. « Mes cinq ans de parcours étaient enrichissants. Je me sens prêt à prouver aux yeux du monde que les Malgaches possèdent le potentiel nécessaire pour faire carrière à l’international dans le domaine du mannequinat. Les événements comme Modus Mode nous permettent de nous surpasser à chaque occasion. Le Prix du meilleur mannequin Modus Mode représente beaucoup pour moi. Il permettrait de réaliser mon rêve d’aller défiler dans les grands événements mondiaux de la mode », assène avec joie Julio Roberto Soamazava.

En voyant leur exploit et leur professionnalisme sur le podium de Modus Mode, ces deux mannequins pourront aller loin.