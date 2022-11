Questions à…LANTO RATSIDA – « La société souffre d’un malaise généralisé »

Lanto Ratsida, sociologue, explique la propagation de l’insécurité par un malaise généralisé. Il apporte quelques solutions pour mettre fin à ce fléau.

Quels sont les facteurs qui expliquent cette propagation de l’ insécurité ?

– La société souffre. Il y a des organes qui ne fonctionnent pas. Il existe un état de malaise dans la société. Dans le contexte actuel, on constate qu’il existe un malaise généralisé. C’est l’effet de plusieurs crises que nous avons traversées. On voit qu’il y a une fissure dans la société. Le réel danger est que cette fissure prend la forme d’une fissure économique, causant de profondes inégalités. Quand il y a inégalité, il y a un conflit économique entre les riches et les pauvres, d’un côté, et entre les riches, d’un autre côté. La hausse de la consommation de la drogue, la fragilité des administrations malgaches, je ne parle pas de la politique, mais du système de sécurité et du système économique, génèrent également un climat d’insécurité générale.

Qui sont les acteurs de l’insécurité?

– Les acteurs de l’insécurité ne sont pas forcément des personnes en situation de précarité. C’est un stéréotype. Mais ce n’est pas nécessairement le cas. Il y a aussi de l’insécurité en haut lieu. Dans ce cas, ce sont les acteurs économiques et les acteurs politiques qui se disputent et qui déstabilisent le système de sécurité. Dans certains cas, cela génère la corruption, qui aura un effet sur l’ensemble du système.

Quelles solutions proposez-vous ?

– La problématique est de savoir comment garantir au citoyen que demain sera meilleur ? Il faut, de toute urgence, cultiver en chaque individu la confiance, la sérénité. Des mesures spécifiques doivent être prises, avec les contextes actuels. La prise de conscience des décideurs est importante. Ils doivent agir pour instaurer l’égalité des chances pour tout le monde et pour redonner confiance aux gens. Il faut des actions concrètes et des mesures d’accompagnement. La situation socioéconomique doit, également, être améliorée.