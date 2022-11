MALFORMATION DE LA FENTE LABIO – Prise en charge des soins non-chirurgicaux

Une gamme de soins complète. Operation Smile se voit d’offrir une gamme de soins complète aux bénéficiaires de ses actions. Tel est le prochain défi de cette organisation non gouvernementale (ONG), après 40 ans de mission dans la réparation de la malformation de la fente labio et/ou palatine. Ainsi, les patients vont pouvoir bénéficier d’un soin avant, pendant et après leurs opérations.

Ces soins englobent la santé bucco-dentaire, les soins nutritionnels, le soutien psychosocial et l’orthophonie du patient, selon la précision de l’ONG. Operation smile organise au Radisson Blu, au Tanà Water Front à Ambodivona, du 16 au 18 novembre, une conférence portant sur la place des soins non-chirurgicaux dans la prise en charge des fentes labio-palatines, qui verra la participation de panelistes nationaux et internationaux et des représentants du ministère de la Santé publique.

“La conférence aura pour objectif de faire connaître la nouvelle vision de l’ONG et permettra non seulement de renforcer nos connaissances, mais aussi d’échanger des idées et de partager les bonnes pratiques concernant notamment la santé bucco-dentaire, les soins nutritionnels ainsi que le soutien psychosocial et orthophonique”, a expliqué Mirana Rakotomalala, Country Manager auprès d’Operation Smile à Madagascar.