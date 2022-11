INFRASTRUCTURES VERTES – La Grande Ile peut miser sur Africa50

En matière de développement des infrastructures respectueuses de l’environnement et de partenariat public-privé, Africa50 soutient que Madagascar peut compter sur son appui financier et technique. Africa50 est une structure financière mise sur pied par la Banque africaine de développement (BAD).

Elle est présentée comme une réponse aux attentes exprimées par les Etats africains pour des solutions innovantes qui facilitent et accélèrent la construction d’infrastructures durables, notamment par le partenariat public-privé. Une des conditions exigées pour bénéficier des financements qui peuvent aller jusqu’à 500 millions de dollars est que le projet soit bancable et bouclé en moins de trois ans. Africa50 a lancé, à l’occasion de la COP 27 à Charm el-Cheikh, en Égypte, avec l’Union africaine et en partenariat avec plusieurs partenaires mondiaux, l’Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique (AGIA), une initiative visant à étendre et accélérer le financement des projets d’infrastructures en Afrique. La mission de l’Alliance est de lever des capitaux importants pour accélérer la transition juste et équitable de l’Afrique vers des émissions nettes zéro.

Il a deux objectifs stratégiques. Le premier consiste à générer un pipeline solide de projets bancables. Le second est de catalyser le financement à grande échelle et rapidement pour les infrastructures africaines. Africa50 et ses partenaires ont déjà identifié quatre piliers pour une action collective. Le premier est la préparation et développement de projet. Le second est la notation des projets par l’établissement des critères d’éligibilité écologiques et des directives de notation des projets pour les projets d’infrastructure. Le troisième est le cofinancement et la réduction des risques. Enfin, le quatrième pilier est la facilitation de la mobilisation de fonds auprès d’investisseurs institutionnels mondiaux et africains. L’objectif est de lever jusqu’à 500 millions de dollars pour fournir un capital de développement de projet à un stade précoce.

Cela devrait générer jusqu’à 10 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures vertes. Ces fonds seront mobilisés à partir d’une combinaison de co-investissements, de cofinancements, d’atténuation des risques et de financements mixtes fournis par les membres de l’Alliance.

Les secteurs prioritaires de l’Alliance intéressent particulièrement Madagascar. Ce sont l’énergie, les transports, l’eau et l’assainissement, les infrastructures de santé, les infrastructures à large bande, les infrastructures urbaines et rurales. Selon le président du Groupe de la Banque africaine de développement, le Dr Akinwumi Adesina, «la plateforme AGIA est pleinement alignée sur l’appel mondial des dirigeants du G7 en juin de cette année lorsqu’ils ont appelé à un partenariat sur les infrastructures et les investissements mondiaux pour mobiliser 600 milliards de dollars d’infrastructures d’ici 2027, notamment pour soutenir des infrastructures durables, de qualité et résilientes au changement climatique».

Echanges avec Alain Ebobissé

Pour rappel, la délégation malgache qui a pris part, le mois dernier, aux Assemblées annuelles du groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire, a eu une réunion avec le Directeur Général de l’Africa 50, Alain Ebobissé. Ce dernier a exprimé sa satisfaction dans la coopération avec la Grande Île et a insisté sur l’importance du Partenariat Public-Privé (PPP) dans le processus de développement d’un pays. Les échanges avec la délégation malgache ont porté sur le recours au PPP pour les projets d’électrification, notamment la mise en place d’une ligne de transport d’électricité, le secteur de l’énergie via le développement de centrales électriques et le développement du marché des TIC. Par ailleurs, le potentiel de Madagascar en matière d’énergie renouvelable a été soulevé durant cette réunion.

Ce qui a incité le patron de l’Africa 50 a insisté sur son intérêt pour le financement de l’exploitation des centrales thermiques en projet. Toujours en matière d’énergie, le cas de la Jirama a été évoqué. Un business plan est déjà en cours de mise en œuvre pour aller de l’avant, selon le Ministre de l’Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, qui a aussi exposé le Plan Emergence Madagascar (PEM). Pour le MEF, plusieurs projets sont finançables tels que l’exploitation des énergies renouvelables, pour qu’en 2025, la production de l’énergie hybride soit à 75% car 57% de l’énergie à Madagascar sont actuellement produites par les centrales thermiques. Un mix énergétique que le DG de l’Africa 50 n’a pas manqué de préciser l’importance et l’urgence au vu du prix actuel du baril : «le thermique ne peut qu’engendrer des pertes colossales aussi bien économiques qu’environnementales».