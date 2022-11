ACTION CARITATIVE DIRECT’AID – De nombreuses réalisations dans le Boeny en huit ans

Le successeur de Abdelhay Dhao, nouveau directeur de Direct’aid dans le Boeny, a été reçu hier matin, par le gouverneur de la région, Mokthar Andriantomanga dans son bureau au bloc administratif à Ampisikina. La mission de son prédécesseur, Benenia Hocine, à Mahajanga s’est achevée et il est muté ailleurs. Les réalisations caritatives de Direct’aid dans la région Boeny sont nombreuses.

Au total, huit grands forages d’eau durant les huit années de ce mandat ont été réalisés. Six de ces infrastructures sont installées dans la ville de Mahajanga et deux dans deux autres districts. « Nous apprécions à sa juste valeur le travail caritatif de Direct’aid dirigé par Benenia Hocine durant son mandat dans la région. Beaucoup de populations en jouissent pleinement. Nous sommes toujours prêts à coopérer avec cette organisation non gouvernementale comme avec tous les acteurs de développement qui sont les bienvenus chez nous afin de nous épauler dans nos missions de développement. La Région va essayer d’axer la coopération avec Direct’aid, sur la mise en place du suivi et du contrôle des infrastructures établies.

Nous souhaitons qu’ils soient effectués afin que les bailleurs de fonds ne se découragent pas et continuent à nous soutenir », déclare le gouverneur. En outre, des formations, des équipements gratuits et des accessoires de démarrage pour créer des emplois ont été offerts dans le domaine de la couture et de la pâtisserie, afin d’aider des personnes dans le besoin. C’est ainsi que l’Ong a remis un don de trente machines à coudre et des tissus par promotion, des fours et ingrédients pour les apprentis pâtissiers, ainsi que des congélateurs. Une soixantaine de bourses d’études ont été enfin octroyées à des lycéens et universitaires de Mahajanga.