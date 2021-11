Tennis – Championnat d’Afrique U-14 : Bons débuts des Malgaches

C’est parti. Les trois porte-fanions de Madagascar aux championnats d’Afrique U14 de tennis entrent dans le vif du sujet.

Le championnat d’Afrique de tennis U14 qui se tient à Sousse en Tunisie à débuté hier. Iriela Rajaobelina, Mitia Voavy Andraina et Nicolas Fays sont les trois représentants de Madagascar. Ils sont sous la direction du coach Loïc Frappat durant cette joute continentale.

Une bonne entrée en matière pour le seul homme qui représente Madagascar. Nicolas Fays, malgré ses 13 années d’âge, a battu Williams Sahr du Sierra Leone sur le score de 6/2, 6/3. Le représentant de l a Grande Île a bien démarré son championnat.

Le tournoi « Warm up » qu’il a disputé la semaine dernière à Sousse l’a bien aidé parce qu’il a retrouvé la fluidité de son jeu. Au prochain tour, il affrontera le vainqueur entre le Marocain Ali Missoum et l’Egyptien Ezzat Reda.

Iriela Rajaobelina s’expliquera avec la Béninoise Jjemila Honvou, une adversaire largement à la portée d’Iriela vu ses expériences. Voavy Andraina Mitia a battu sur le score de deux sets à 1 (3/6 6/1 6/0) l’Égyptienne Ramy Mohamed, classée neuvième en Afrique et tête de série numéro 8.

Garder de l’intensité

Une adversaire plutôt coriace mais après avoir perdu le premier set, les consignes données par le coach de la délégation malgache Loïc Frappa t on t changé le cours du match. Loïc Frappat, à propos des jeux de nos joueurs, a expliqué « Nicolas a produit un très bon match, en dehors d’un petit moment de flottement en fin du premier set et au début du deuxième set. Face à un adversaire physique, la clé a été de garder de l’intensité dans le jeu de jambes et dans les frappes pour produire un jeu de débordement progressif ponctué par de belles finitions au filet. Mitia a su mettre un terme aux balles (un jeu trop défensif) de l’adversaire en s’interdisant de décrocher et en restant sur sa ligne pour emmener la joueuse dans une filière cadencée ».

Pour le DTN de la Fédération malgache de tennis Dina Razafimahatratra: « À l’heure actuelle, nos porte-fanions sont tous en jambes après le premier tournoi de mise en jambe de la semaine dernière à Sousse, nous nous attendons à une meilleure prestation de leur part » conclut-il.