Pandémie – La situation s’aggrave

L’épidémie de coronavirus refait surface avec trente-neuf cas confirmés, ces derniers jours. Antsirabe, Morondava et Taolagnaro enregistrent des cas actifs.

L’épidémie de coronavirus revient. La maladie à coronavirus réapparaît dans des régions où elle a disparu, depuis plusieurs mois. La ville d’Antsirabe, celle de Taolagnaro, ont détecté des nouveaux cas de coronavirus, ces derniers jours. « Cela fait plusieurs semaines qu’Antsirabe n’a pas enregistré de nouveaux cas », avance une source locale. En ce moment, dix-neuf porteurs du virus de Covid-19 sont sous-traitements dans cette ville d’Eau. Huit sont hospitalisés, dont quelques formes graves, selon notre source. Un cas de décès non confirmé de Covid-19, mais qui éveille les soupçons, est, également, rapporté à Antsirabe. Selon la supposition des sources à Antsirabe, ce sont des porteurs du virus de Covid-19 à Morondava qui ont apporté le virus jusqu’à Vakinankaratra.

Dans la capitale de la région d’Anosy, deux porteurs du virus sont sous-surveillance. Ils ont été testés positifs au GeneXpert, le weekend dernier. « Ils présentent les symptômes légers de la maladie à coronavirus. », affirme une source. Elle a souligné que c’était au mois de juin de cette année, que Taolagnaro a enregistré des derniers cas de Covid-19. Les équipes de santé à Taolagnaro ont identifié sept personnes contacts, pendant les activités de traçage des contacts. La recherche de cas contacts se poursuit dans la région d’Anosy.

Barrage sanitaire

Le ministère de la Santé publique tente de calmer les choses. La Covid-19 commencerait à être maîtrisée dans ces trois districts. « Trente neuf cas ont été testés positifs au coronavirus sur plus de mille tests effectués. Ce qui représente un taux de positivité de 3%, incluant les cas à Taolagnaro, à Antsirabe et à Morondava », indique le Dr Manuella Vololoniaina, directeur de Veille sanitaire et de surveillance épidémiologique et riposte (DVSSER), auprès du ministère de la Santé publique.

Les autorités dans les districts concernés sont vigilantes. A l’issue de la réunion du centre régional de commandement opérationnel (CRCO) Vakinankaratra, qui s’est tenue hier, il a été décidé de renforcer les sensibilisations sur la vaccination, mais aussi le contrôle des gestes barrières. Le barrage sanitaire à la porte d’entrée Ouest de la région de Vakinankaratra (donc, sur la RN34 reliant Antsirabe et Morondava) sera à nouveau opérationnel. Taolagnaro renforce, également, les mesures, pour éviter la propagation de cette maladie. Le ministère de l’Éducation nationale, en parallèle, lance un rappel à tous les établissements publics sur la nécessité du maintien des gestes barrières à l’école, après la fermeture temporaire des établissements scolaires à Morondava, suite à la détection de porteurs du virus, parmi les élèves et le personnel administratif.

Cette recrudescence des cas coïncide avec la réouverture des vols internationaux. Le ministère de la Santé publique a déjà annoncé l’existence de cas importés. Mais n’a pas affirmé l’existence du variant Delta. La personne qui a transmis le virus de Covid-19 à Morondava serait, pourtant, une personne en provenance de l’étranger.