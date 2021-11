Lutte contre la hausse des prix – Le ciment à prix réduit débarque

Face à la hausse incessante du prix du ciment, l’État à travers le SPM a importé une cargaison de 35.000 tonnes de ciment. Une quantité qui sera vendue à moindre prix.

Agir sur le marché pour réduire le prix. Face à la hausse continue du prix du ciment, l’État à travers le ministère de l’Industrialisa­tion, du commerce et de la consommation et la société State Procurement of Mada­gascar a importé une cargaison de 35.000 tonnes de ciment. Cette marchandise a été réceptionnée hier au port de Toamasina par le ministre de l’Industrialisa­tion, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy et le Dg de SPM, Solo Andriamanam­pisoa.

Une réaction attendue depuis longtemps par les consommateurs face à la hausse exorbitante et régulière des matériaux de construction en général et du ciment en particulier. Le Micc, comme il l’a fait pour le riz et les autres PPN, est très sensible à l’appel de l’opinion mais il fallait bien chercher la meilleure solution. Comme il s’agit d’une importation, la réponse aux cris de détresse des consommateurs n’a pas été immédiate mais elle arrive au moment opportun. Il fallait trouver le meilleur prix dans l’intérêt de tous, les sociétés importatrices et les consommateurs.

Baisse de prix

Le ministre Edgard Razafindravahy a ainsi annoncé que le prix du sac de ce ciment importé par la SPM ne devrait pas dépasser 29.000 ariary et 31 000 ariary dans les régions éloignées. Voilà de quoi influer un tant soit peu les prix sur le marché. Une partie de cette cargaison a été déjà acheminée vers les différentes régions pays.

La baisse des prix à un niveau à la portée de toutes les bourses reste l’objectif de l’État. « L’État n’a aucune intention de s’immiscer dans l’importation et la commercialisation du ciment. Il est là pour veiller aux éventuelles malversations et injustices qui pourraient survenir, notamment après les prix exorbitants constatés ces derniers temps. Les importations opérées par SPM cesseront une fois que les prix seront stabilisés sur les marchés » devait préciser le ministre Edgard Razafindravahy.

Pour atteindre cet objectif, des contrôles de prix seront menés en permanence. Les contrevenants et les spéculateurs sans vergogne seront sévèrement sanctionnés. Les contrôles seront d’ailleurs élargis aux autres PPN qui font l’objet de hausse de prix injustifiée.Les contrôleurs et commissaires du commerce du Micc veillent au grain depuis plusieurs mois. Ils sillonnent toutes les régions, procèdent à des vérifications, font des investigations dont les résultats seront consignés dans des procès verbaux.

On attend donc l’impact de cette action du gouvernement. Il s’agit de booster l’offre pour satisfaire la demande et baisser automatiquement les prix. C’est du moins la théorie du marché libéral. Il ne faut pas perdre de vue que le prix des biens et services montent à l’échelon mondial et on en subit les conséquences. Il s’agit d’un paramètre qu’on ne peut pas maîtriser.

La solution définitive reste la construction d’une cimenterie annoncée par le président de la République il y a quelques mois.