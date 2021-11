Consommation – Le lait en crise

La production de lait diminue. « En mi-novembre 2020, nous avons pu collecter jusqu’à 700 litres de lait, par jour. En ce mois de novembre, nous trouvons, à peine, 200 litres par jour.», lance José Martial Rakotonanahary, producteur de lait et de produits laitiers, dans la région d’Analamanga, hier. En parallèle, le prix du litre flambe. « Le litre est acheté à 1 800 ariary, actuellement. C’est cher. Nous pouvons l’obtenir à 1 400 ariary, lorsque la pluie tombe. », rajoute-t-il. Le lait est introuvable, selon les producteurs laitiers. Le manque de pluviométrie et la hausse de la température affectent la production laitière. « Les vaches sont sous-alimentées. L’herbe qui constitue la base de leur alimentation, ne pousse pas, faute de pluie. Et la chaleur n’est pas sans conséquence chez les animaux. Beaucoup ne supportent pas cette forte chaleur et sont déshydratés. », affirme l’éleveur. La maladie bovine qui touche les vaches laitières dans la région de Vakinankaratra risque d’accentuer cette crise de production laitière.

Les producteurs de lait et de produits laitiers sont soucieux de l’avenir de la filière lait. Ils espèrent une bonne pluviométrie, dans les prochains jours, pour un nouveau souffle. « La pluie est la principale solution de cette crise. Il faut nourrir les animaux pour augmenter la production ! », lancent les éleveurs. En attendant la manne céleste, Canal7 Events organise une foire « pour valoriser le secteur lait », indique Aretà Razafindrakoto. Quarante exposants sont attendus à cet événement, appelé « Foir’lait » qui se tiendra au Plaza Ampefiloha, du 18 au 20 novembre. Des conférences-débats sur les conduites d’élevage laitier et sur la démarche qualité lait, se tiendront durant cet événement.