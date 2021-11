Concert – Poopy retrouve Tsingory et Antsahamanitra

Avec près de 35 ans de carrière au compteur maintenant, Poopy n’a jamais cessé d’enchanter ses inconditionnels. Ces derniers mois, elle a ainsi été très active en vue d’un grand concert qu’elle peaufine pour Antsahamanitra.

L’une des grandes figures de la scène musicale nationale, reconnaissable entre mille par son charme intemporel et son sourire radieux, Poopy annonce un retour fracassant sur scène pour bien clôturer l’année. Toujours aussi remarquable et dynamique, forte de cette proximité qu’elle a su entretenir avec ses fans depuis les années 80 jusqu’à aujourd’hui, Josée Helianta Ramahavalisoa de son vrai nom, Poopy pour le grand public, revient pour un événement inédit.

Si ces derniers mois, cette communion entre elle et le public sur les plus grandes scènes de la capitale semble l’avoir particulièrement comblée, cela l’a également inspirée. Si Poopy a récemment marqué le public lors de sa participation à la célébration des 40 ans de scène de son ami Solo Andrianasolo, force est de constater qu’elle ne s’est pas endormie sur ses lauriers depuis.

Après 5 ans, voici qu’elle convie le public à nouveau à se joindre à elle à Antsahamanitra, le 28 novembre à partir de 15h pour un concert qui s’annonce à la fois nostalgique, festif et jovial.

Entraînante et festive

« Le moment est enfin arrivé pour nous, ce moment où l’on pourra enfin se retrouver. C’est là une opportunité et un privilège de pouvoir à nouveau donner le meilleur de moi-même sur scène » confie la chanteuse.

Une artiste incontournable qui a su conquérir aussi bien par sa douceur que sa voix, à la fois envoûtante et fédératrice, Poopy est l’une des rares à avoir vraiment su rester fidèle à elle-même avec près de trois décennies et demi de carrière au compteur. Le temps semble presque ne pas avoir d’emprise sur elle, ses fans grandissant avec elle de génération en génération, Poopy n’a jamais perdu de cette énergie qui l’anime depuis ses débuts dans les années 80.

Raison pour laquelle, elle promet un concert resplendissant de dynamisme pour ces retrouvailles à Antsahamanitra, car elle y retrouvera également cette compagnie de danse qui a toujours sublimé ses performances. Elle affirme « Ce sera aussi avec un grand plaisir que je retrouverai la joyeuse bande de Tsingory pour cette occasion. C’est elle qui m’a initiée à la danse au tout début et ses chorégraphies accompagneront à nouveau chacune des chansons que je chanterai ».

Entre nostalgie des débuts et émotion des retrouvailles, Poopy convie le public à sortir les cahiers de chants pour se préparer à donner de la voix pour festoyer avec elle à Antsahamanitra. Danser, chanter et célébrer ensemble procureront ainsi un plaisir réciproque entre le public et la chanteuse.