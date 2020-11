Transport aérien – Air Austral programme des vols pour Madagascar

Les sites réunionnais tels que linfo.re ou zinfos974.com ont relayé hier un communiqué de presse de la compagnie aérienne française. Les informations publiées par ces sites réunionnais parlent d’une reprise des vols d’Air Austral vers Madagas­car, Maurice, Mayotte et aussi vers l’Asie. « Selon les dernières informations obtenues et l’analyse de la situation effectuée par ses équipes, Air Austral table aujourd’hui sur une reprise progressive de son réseau régional pour le mois de décembre prochain…. Le programme établi, reste bien sûr sous réserve de la levée des restrictions imposées par les différents gouvernements » rapportent les sites.

La compagnie prévoit une reprise de son pro – gramme des vols de et vers la Grande Ile, à compter du 1er décembre 2020. Il y est mentionné qu’il y aura deux fréquences hebdomadaires entre la Réunion et Antanana­rivo, deux fréquences hebdomadaires également entre La Réunion et Nosy Be. Le programme parle même d’un vol par semaine entre La Réunion et Toamasina et un autre reliant La Réunion, Toliara et Fort-Dauphin. Plus loin, il est annoncé qu’une reprise vers Maurice, Chennai, Bangkok, Johannes­burg, Moroni et les Seychelles est envisagée, pour le 18 décembre. Madagascar figure ainsi dans les premières dates de reprise de la compagnie Air Austral bien que le gouvernement malgache n’ait encore rien accordé. Du moins, jusqu’ici.

Fermées

Madagascar ferme ses frontières. Les précisions de l’Aviation civile de Madagas­car (ACM ) en date du 6 novembre rappellent que tous les vols commerciaux restent suspendus, de même que les vols de rapatriement, sauf pour les soixante dix huit Malgaches bloqués en Arabie Saoudite qui pourront rentrer le 25 novembre prochain. Le ciel de Nosy Be est ouvert aux touristes venant des pays sans deuxième vague de coronavirus.

Des opérateurs sur place soulignent que ceux qui sont actuellement à Nosy Be sont, entre autres, des touristes en provenance de La Réunion et de Suisse. Seize pays du monde restent interdits de débarquement dans l’île aux parfums. Coup marketing alors de la part d’Air Austral? Le contexte actuel de la circulation des personnes de la Grande île avec l’extérieur a sûrement motivé la décision d’Air Austral de reprendre les vols pour Madagascar aussitôt.

En effet, des vols « spéciaux » sont accordés ici et là par le gouvernement malgache, l’équipe des Barea en provenance de la Côte d’Ivoire, en escale à Antana­narivo pour Toamasina, celui de la chanteuse sud-africaine de « Jerosalema » qui a fait le tour de Nosy Be, Sambava et Toamasina. Des vols, même en provenance de Paris avec quelques passagers, sont rapportés par des sources. Alors que de nombreuses familles restent séparées depuis le confinement. Des femmes ayant accouché à l’étranger, dont l’enfant n’est visible que via les NTIC par le père à Mada­gascar, des commerçants bloqués en Asie, des travailleurs. Bref, par respect des restrictions, ils choisissent de ne pas prendre Ethiopian Airlines pour Nosy Be.