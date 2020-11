Tourisme – Bilan positif du mini-ITM

À rééditer. L’objectif d’affluence, tablé par les organisateurs de la Foire du tourisme a été atteint, à près de 95%. La foire s’est déroulée en fin de semaine dernière, au jardin public d’Antaninarenina. « En tout, quatre mille huit cent quatre vingt-quinze visiteurs sont venus à la rencontre des opérateurs touristiques locaux durant les trois jours, alors qu’on prévoyait un objectif de cinq mille visiteurs à la base. L’opération est réussie et on compte rééditer l’évènement à une fréquence de trois fois par an » s’enthousiasme les organisateurs.

Organisé par le Ministère des Transports, du tourisme et de la mété orologie (MTTM) avec la gestion opérationnelle de l’Office national du Tourisme de Madagascar (ONTM), ce nouveau concept vise à proposer des offres promotionnelles jusqu’à moins de 50% , favoriser les opérateurs formels , développer le tourisme national, permettre aux opérateurs dans les régions d’être représentés à travers les tours opérateurs exposants, donner l’opportunité de découvrir Madagascar à des tarifs abordables. Ainsi, trois foires similaires se tiendront l’année prochaine. Elles coïncideront aux périodes de vacances scolaires et proposeront différentes thématiques.