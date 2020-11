CEDS – La promotion Radama 1er « affûtée »

Le Centre d’études diplomatiques et stratégiques a sorti hier la 16eme promotion de ses auditeurs. Baptisée Radama 1er, elle est bien « affûtée » par le coronavirus.

La grande famille du Ceds s’est retrouvée hier matin au Carlton pour une tradition bien ancrée dans ses habitudes. Le Ceds vient de finir le cursus de la 16 eme promotion baptisée Radama 1er, le père de la diplomatie malgache pour avoir signé le tout premier traité avec la Grande Bretagne. Une promotion de plus qui se différencie de ses devancières par les conditions dans lesquelles elle a grandi comme l’a tenu à rappeler Solofo Rasoarahona, délégué général du Ceds pour l’océan Indien. « Avec le confinement en vigueur dès mars, la formation de la promotion Radama 1er était compromise. Mais grâce aux nouvelles technologies et à la volonté des enseignants et des auditeurs, on arrive au bout. Maintenant c’est à vous de jouer dans votre sphère respective pour votre vie familiale et professionnelle » a-t-il déclaré. Il a mis l’accent sur l’importance de la famille révélée par l’épidémie de Covid -19.

« Je ne m’attendais pas à être ici aujourd’hui » devait souligner Arthur Florent, major de promotion dans son speech, sur fond d‘humour et d’esprit. Il a loué l’universalité du Ceds où les frontières entre les origines, les religions, les races n’existent pas.

Vibrant appel

La promotion Radama 1er s’est penchée particulièrement sur les relations économiques entre Madagascar et l’Afrique, les Malgaches et les Karana. Sa marraine, Hawa Ahmed Youssouf représentante spéciale de l’UA, a souligné que Mada­gascar a tous les atouts pour réussir et qu’il a grand intérêt à intégrer la Zone de libre échange continentale africaine déjà signé par cinquante quatre pays.

Shamir Amiraly, président du Syndicat des industriels de Madagascar, parrain de la promotion, quant à lui a lancé un vibrant appel aux autorités pour un dialogue constructif, pour des concertations avec le secteur privé, prêt selon lui à relever tous les défis. La réponse est immédiate de la part de la ministre de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat, Lantosoa Rakotomalala, représentant le Premier ministre. « On fait plusieurs réunions pour voir l’opportunité d’un accord. L’objectif est d’abord de produire sur place ce dont on a besoin ». a-t-elle rassuré.

Outre la remise des diplômes aux auditeurs de la promotion Radama 1er, deux auditeurs des promotions précédentes se sont vus remettre des certificats pour avoir soutenu une thèse.