TOLIARA – Un homme charcuté à mort

Un trentenaire a été retrouvé mort hier matin dans le quartier de Besakoa, en pleine ville de Toliara. Il aurait été charcuté à coup de couteau. Diverses blessures ont été aperçues sur son corps et le majeur de sa main droite a été coupé. Le sol de la pièce dans laquelle il a été retrouvé est comme aspergé de sang ici et là. L’homme assassiné, Johary Rakotoson, connu sous le surnom de « Zozo », habitait seul et il a été indiqué qu’il avait été sans vie depuis samedi dernier mais son corps n’a été trouvé qu’hier matin. Ses collègues de travail se sont étonnés de sa disparition de son lieu de travail depuis samedi après-midi. Ce sont des membres de sa famille qui ont alors trouvé son corps inerte hier dans la matinée. Son téléphone ainsi que le disque dur de son ordinateur auraient disparu de sa maison et les caméras de vidéosurveillance ont été vandalisées. La victime était un ancien du collège Sacré-Cœur de Tsianaloka Toliara et exerçait dernièrement le métier d’informaticien. Par ailleurs, il était connu comme un proche collaborateur du candidat à l’élection présidentielle, Siteny Randria­nasoloniaiko, député de Toliara I. La suite de l’enquête est vivement attendue par les habitants de Toliara. Jusqu’à hier soir, de plus amples détails n’étaient pas encore disponibles auprès des Forces de l’ordre.