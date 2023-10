SITUATION ÉCONOMIQUE – Une perception pessimiste des citoyens

Près de 68% des personnes interrogées considèrent que la situation économique du pays est mauvaise. Les conditions économiques se sont dégradées selon un récent rapport de l’Afrobaromètre, réseau de recherche par sondage, partant d’une comparaison des années 2005, 2008 et 2023. Les conditions économiques évoquées se rapportent à la production, la consommation, l’épargne, l’emploi ou encore le commerce extérieur. Un échantillon représentatif, aléatoire et stratifié de 1 200 adultes malgaches a été considéré. Un échantillonnage qui décrit un panel urbain de 21% et de 79%. 67,9% des citoyens interrogés jugent que leurs conditions de vie sont très mauvaises actuellement et le seront dans les douze mois à venir. Le revenu ou encore le logement sont les aspects considérés pour ce thème spécifique. En 2008, ce taux a été de 39% et 39% également en 2005. Cette année, 42% des interrogés trouvent que la situation économique du pays dans les douze prochains mois seront bien pires et 28%, meilleure. L’Afrobaromètre indique que 66,7% des personnes interrogées ou les membres de leurs familles déclarent qu’ils ont dû faire face plusieurs fois et très souvent, au manque de nourriture. 32,9% disent avoir rencontré deux ou trois fois le problème de « manger à sa faim ».