PROBLÈME D’APPROVISIONNEMENT – Les victimes implorent la Jirama

Les coupures d’eau et d’électricité s’intensifient. Aucune solution n’est avancée. Les victimes demandent rapidement des solutions palpables.

Sans fin. Le problème d’approvisionnement est sans fin, autant par rapport à l’eau qu’à l’électricité. Les usagers des services de la société d’État pour l’approvisionnement en eau et en électricité (Jirama) se plaignent de la dégradation des services. Des échanges se forment sur des panels de discussions pour rechercher des solutions ensemble. Le prix de l’eau est de plus en plus inaccessible. Les coupures de courant abîment les appareils électroménagers. Les ménages sont impactés négativement par ces problèmes. Presque tous les quartiers de la capitale sont touchés. Alors que l’eau et l’électricité sont des besoins vitaux pour la population. Les usagers s’attristent de leur situation et vont jusqu’à implorer la JIRAMA à rechercher des solutions durables. En ce moment, avec les deux coupures successives, le retour de l’eau est le plus attendu. Après des requêtes auprès de cette société d’État, les gens recourent aux réseaux sociaux pour demander de l’aide, et aussi pour être entendus.

Se procurer de l’eau devient très difficile dans tous les quartiers. Beaucoup en témoignent sur les réseaux sociaux. « À l’aide. Nous, les habitants d’Amboditsiry, appelons à l’aide et implorons le retour de l’eau. Coupez le courant, mais pas l’eau », a supplié cet habitant d’Amboditsiry sur un panel de discussion. Les demandes s’affichent également sur les commentaires de cette publication. D’autres victimes évoquent des cas similaires. Dans plusieurs quartiers, le bidon de 20 litres d’eau se vend de 1 000 ariary jusqu’à 5 000 ariary, si auparavant il s’achetait à 100 ariary. Un problème que les habitants d’Amboditsiry, Ampandrana, Alasora, Andoharanofotsy, Andraisoro endurent, pour ne citer que ces quelques quartiers parmi tant d’autres dans la capitale. Aux problèmes de l’eau s’ajoutent ceux de l’électricité. Les coupures de celle-ci causent inévitablement des dommages aux appareils utilisant cette source d’énergie. Les poissonneries ainsi que les ménages utilisant des appareils électroménagers hauts de gamme en font principalement les frais. La JIRAMA est attendue pour trouver des solutions durables à ces problèmes.

Solution à moyen terme

Les solutions évoquées par la JIRAMA ne résolvent pas encore les problèmes de la population. Même si cette société d’État apporte constamment des explications sur sa page Facebook. Dernièrement, elle y a expliqué que la coupure de courant est due aux pluies de vendredi dernier et que les machines sont toujours en cours de réparation. Le dysfonctionnement des machines est aussi en cause dans la pénurie d’eau du moment. Ainsi, la réparation de ces machines n’est qu’une solution à moyen terme aux problèmes d’approvisionnement de la JIRAMA. Mais des solutions à long terme sont espérées pour résoudre efficacement ces problèmes.