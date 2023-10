PÉTANQUE – GRAND OPEN TELMA – La sélection junior confirme

En démonstration. La sélection en vue du cham-pionnat du monde juniors en Thaïlande, fin novembre, a fait bonne impression lors du Grand Open Telma organisé par la fédération du sport boules malagasy ce week-end au boulodrome Para à Ivato. Au bout du suspense, la triplette composée de trois membres de l’équipe nationale, en l’occurrence Ronal­duno Randriamiavosoa, Tafitasoa Heritiana Raherini­rina, Fanomezantsoa Julien Andriamanankasina, s’est imposée en finale 13 à 12 contre le trio Andry, Kevin et Fano. Le tournoi n’a pris fin qu’à 22h30 dimanche. Les trois autres présélectionnés, à savoir Andriantahina Willy Andy Ramahefasoa, Harison Clarito Andriambelonony et Fenosoa Antoine ont été éliminés en demi-finales. «Nous sommes en train de tester les joueurs pour pouvoir former la meilleure équipe. La compétition marathon d’une journée qui n’a pris fin que tard le soir a été éprouvante pour les joueurs. Leur performance a été par conséquent réduite», a confié l’entraineur national Adrien Julio Edouard. Le tournoi a vu la participation d’une centaine de boulistes de quatre catégories différentes. Chez les seniors hommes, la triplette constituée par Luc, Nanou et Solohery bat en duel final l’équipe de Kelly, Bondy et Tsialonina par 13-9. Chez les dames, la victoire est revenue à la formation de Tahiry, Natha et Matata qui a défait sèchement Tita, Vola et Nadi par 13-2. La sélection nationale féminine pour le mondial de Bangkok a été éliminée en demi-finales. Chez les vétérans, le trophée est ravi par la triplette composée de Danz, Hery et César.