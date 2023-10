MODE ÉTHIQUE ET DURABLE – Des créations à base de matériaux recyclables

L’IFM célèbre la première édition de son événement dédié à la mode éthique et durable, qui se tiendra jusqu’au samedi 21 octobre. Le point culminant de cet événement tant attendu se tiendra le vendredi 20 octobre à l’IFM Analakely, où les six finalistes présenteront leurs créations. Le lauréat ou la lauréate se verra également offrir l’opportunité exceptionnelle de participer à un festival de la mode en France en 2024, favorisant ainsi les échanges internationaux. De plus, une «Cape d’honneur», créée par ConserFashion, sera décernée par les membres du jury au gagnant ou à la gagnante de cette édition, ajoutant une touche de prestige à cet événement unique. « Cette édition s’attachera à créer un environnement propice aux échanges entre créateurs issus de divers horizons. Elle cherchera à renforcer les compétences des créateurs locaux, d’autant plus qu’il n’existe aucune école de haute couture et de design sur place. De plus, elle offrira aux professionnels français l’opportunité de bénéficier de l’expertise locale en matière d’économie et de valorisation des ressources, favorisant ainsi un partage mutuel de connaissances et de compétences», souligne Noro Ranaivoarisoa, chef de projet au sein de l’IFM. Cette initiative a pour objectif de promouvoir la mode responsable tout en encourageant la professionnalisation de ce secteur.

Transformation

Les six finalistes ont été sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures lancé en juillet dernier. Ils ont l’obligation d’utiliser exclusivement des tissus offerts par les entreprises membres du Groupement des entreprises franches et partenaires pour confectionner leurs tenues qui seront présentées lors de la soirée finale intitulée «Chic, éthique et durable» le 20 octobre à l’IFM. « Depuis le mois de septembre, lorsque nous avons sélectionné les finalistes, nous avons déjà préparé trois tenues, à savoir une tenue de ville, une tenue de soirée, ainsi qu’une tenue portée par les leaders de la conservation. Les créations des six finalistes seront mises en valeur par les leaders de la conservation qui défileront aux côtés des mannequins. Mes créations se concentrent sur la transformation des déchets en articles vestimentaires, en particulier en utilisant du cuir recyclé », déclare Franck Andrianjanahary, l’un des finalistes.