MIGRATION – Cinquante-cinq mille visas gratuits vers les États-Unis

Une aubaine pour ceux qui veulent aller vivre aux États-Unis. L’Ambassade des États-Unis à Madagascar va offrir des visas gratuits à l’attention de milliers de Malagasy et aussi de Comoriens. Un appel à l’inscription pour bénéficier de ces visas est lancé en ce moment par cette ambassade située à Andranomena. Les intéressés peuvent soumettre leurs demandes jusqu’au 7 novembre de cette année. La demande de ce visa est totalement gratuite, suivie par un tirage au sort pour les gagnants. « Nous allons donner jusqu’à cinquante-cinq mille (55 000) visas gratuits pour les Malgaches et les Comoriens pour ce programme 2025 Diversity Visa (DV 2025). “Ce programme est totalement gratuit, par contre, il faut deux conditions pour en bénéficier: être de nationalité malgache ou comorienne et être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent », explique David Weiler, le principal consul de l’ambassade des États-Unis à Madagascar. Il n’y aura pas de limite d’âge à condition de répondre exactement aux critères. Pour cette année, les intéressés n’ont pas besoin d’apporter un numéro de passeport lors des inscriptions, qui sont également possibles pour les conjoints. « La possibilité de rapatriement des membres de la famille est également envisageable si par hasard, l’un de deux conjoints seulement est tiré au sort », selon toujours les explications. Après le 4 mai 2024, les résultats seront disponibles sur le site web de l’inscription.