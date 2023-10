MÉTÉO – Les précipitations au rendez-vous cette semaine

Après un week-end sec, les averses orageuses reviennent. Cette nouvelle semaine s’annonce pluvieuse. Des orages sont attendus presque toute la semaine, sur une grande partie de la Grande île, selon les prévisions météorologiques. « Des fronts sont de passage au Sud de Madagascar. Ce phénomène apporte des précipitations sur une grande partie de Madagascar, sauf au Nord et au Nord-est », indique Lahatra Mampionona, prévisionniste auprès du service des Prévisions de la direction générale de la Météorologie à Ampandrianomby, hier. Les conditions pourraient aussi être favorables aux formations de grêlons. Pour Analamanga, la pluie serait au rendez-vous ce jour et s’interrompra mercredi, jeudi et vendredi. Les précipitations devraient revenir ce week-end sur Analamanga. La pluie a été attendue, hier, à Antananarivo, mais la pollution urbaine bloquerait la formation des précipitations. Concernant les températures, les maximales connaîtront une baisse sur les Hautes terres centrales. Elles seraient autour de 27°C à 30°C à Antananarivo, ces trois prochains jours. Par contre, elles atteindront les 37-38-39°C à Analalava, Antsohihy, Port-Bergé et Betsiboka, mardi, mercredi et jeudi.