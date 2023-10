FOOTBALL PROFESSIONNEL – Orienter les jeunes vers le haut niveau

L’Académie malagasy de football professionnel (AMFP) qui se trouve à Mandrarahoby à Andakana Anosiala, sur la RN4, a été inaugurée et a ouvert ses portes depuis samedi. Le complexe contient, en cette période de lancement, un terrain en terre battue, une salle de musculation, un restaurant, un terrain de volleyball, un demi-terrain de basketball, un boulodrome et des vestiaires. Un dortoir est également disponible pour les académiciens en pensionnat. Les formations sont structurées en trois catégories. Vingt-quatre jeunes ont déjà été ciblés avec des critères spécifiques, pour bénéficier d’une formation durant une saison. Ils adhèrent directement au club par voie de test et d’examen. Seize enfants de moins de 13 ans ont également intégré le programme de l’école de foot. L’objectif principal de l’académie est la promotion du football moderne ainsi que la participation au développement social des jeunes. «Nous nous fixons deux ans pour le lancement du projet ‘De la rue au stade’. Il s’agit d’un projet social visant à rassembler les jeunes qui ne sont plus ni à l’école ni au travail. Ces jeunes seront formés, pendant deux ans, pour acquérir les capacités nécessaires afin d’accéder au monde du football professionnel. Ceux qui ne suivront pas une carrière professionnelle, seront dotés d’un capital en compétences intellectuelles et comportementales, en vue d’accumuler un maximum de bagages pour affronter la vie quotidienne et intégrer la société en tant que citoyens autonomes», explique un responsable de l’académie. Le staff technique est composé d’un coach principal et de ses assistants, à savoir le préparateur physique, le préparateur de gardiens de but, le préparateur mental, le médecin… Une collaboration avec des partenaires internationaux est en bonne voie et sera bientôt effective.