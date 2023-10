FOOTBALL – AMICAL – Des Barea remaniés face au Bénin

Après la défaite contre les Mourabitounes ce samedi, Madagascar jouera son deuxième match amical contre les Écureuils ce soir, dans le cadre de la préparation des éliminatoires au Mondial.

Deuxième test. Les Barea tâcheront de se relever et rectifier les erreurs commises, lors du premier match contre les Mourabitounes mauritaniens, samedi (1-2). Comme l’a toujours réitéré le sélectionneur par intérim, «je ne considère pas ces matchs de préparation comme amicaux. Je les prends au sérieux et je veux chercher la victoire, même si ce n’est pas facile». Les hommes de Romuald Rakotondrabe joueront leur deuxième match de préparation ce soir, à 18h30, heure malgache, contre les Écureuils du Bénin au stade Bechir Mohammedia à Casablanca, au Maroc. La sélection A dirigée par Rôrô vient d’encaisser sa première défaite, samedi, en match amical, après les deux matchs nuls contre le Ghana et l’Angola, comptant pour la cinquième et sixième journée des éliminatoires à la Can. Ce match ne sera certainement pas facile.

Méfiance

Le Bénin est supérieur sur le papier, 94e au rang mondial, si la Mauritanie est 99e et Madagascar 108e. Les Barea ont intérêt à rectifier leur tir après la défaite et la nette domination des Mauritaniens qui ont aligné une équipe largement supérieure physiquement. «Nous avons déjà visionné la vidéo du match et avons décortiqué les erreurs à rectifier (…) Ce qui est sûr, c’est que nous allons procéder à un petit changement à la formation. Un tel match amical de préparation nous sert de test et d’évaluation, et les joueurs devraient travailler l’automatisme», ajoute-t-il sans vouloir donner de précision sur le changement. Le coach a mentionné qu’il optera à la fois, l’offensive et la défensive, durant le match contre le Bénin. «Ils devraient faire très attention aux petits détails et au manque de concentration qui nous ont coûtés cher. Il faut doubler d’efforts pour obtenir un meilleur résultat», souligne le coach Rôrô. Les deux nations se sont rencontrées, pour la dernière fois en match amical, le 27 septembre 2022, lors d’un stage de préparation au Maroc. Les protégés du sélectionneur français Nicolas Dupuis se sont imposés par 3 à 1 contre les Écureuils, buts signés Tsiry Tokinante­naina Olivier (12e), Julio Donisa (61e) et Rayan Raveloson (82e). Un an plus tôt, Madagas­car avait concédé une double défaite, lors des matchs comptant pour les éliminatoires à la Coupe du monde, le 2 septembre 2021 à domicile (0-1) et le 11 novembre 2021 à l’extérieur (0-2). Les Barea vont-ils confirmer leur succès, lors de la dernière rencontre, il y a un an, ou les Écureuils vont-ils prendre leur revanche ce soir?