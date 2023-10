ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – La CENI rassure sur la tenue des élections

Malgré la situation politique critique du pays, la Ceni tient à rassurer l’opinion sur les avancées du processus électoral. Le président de la commission déclare que plus de 63% des cartes électorales sont déjà distribuées.

Le processus électoral va bon train malgré le report d’une semaine du premier tour de l’élection présidentielle. La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) l’a rassuré par le biais de son président, Dama Andria­narisedo, hier, à Alarobia, pendant la première journée de formation des démembrements de l’organe pour la région Analamanga. Rien n’a changé pour l’organisateur des élections et le processus électoral avance dans ses préparatifs et entre, en ce moment, dans la phase de finalisation. Le président de la Ceni déclare que plus de 63% des cartes électorales sont déjà distribuées et qu’en sa qualité d’Autorité nationale de régulation de la communication médiatique (ANRCM), il a d’ores et déjà organisé le temps de passage de chaque candidat sur les chaînes nationales. Il rappelle aussi que la version numérique du registre électoral, de la liste et de l’emplacement des bureaux de vote, est à la disposition des candidats dans un disque dur externe, mais jusqu’à présent, seuls deux candidats ont pris le leur à la Ceni.

Méfiance

« Pourtant, ce sont les candidats qui ne sont pas encore venus qui nous ont demandé de leur donner cette version numérique « , fustige Dama Andrianarisedo. Il réitère aussi le fait que les autorisations pour les hélicoptères sont déjà sorties et les candidats peuvent en disposer pour leur campagne électorale. À noter que malgré les avancées du processus électoral, les travaux de la Ceni ont été quelque peu perturbés par la complexité de la conjoncture. Il y a par exemple le report du quatrième dialogue entre toutes les parties prenantes aux élections. Rencontre qui s’est, en fin de compte, tenue mais dans les locaux de la Ceni alors que les trois précédentes se sont tenues dans de grands hôtels de la capitale. La raison de ce report est, entre autres, le boycott répétitif de plusieurs candidats à la magistrature suprême des événements organisés par la commission dans le cadre du processus électoral. C’est aussi le cas des disques durs précités qui sont toujours aux bureaux de la Ceni alors que l’action était en réponse d’une demande des candidats. La méfiance de ces derniers envers l’organe de préparation des élections est telle qu’ils demandent même une restructuration de la Ceni.

Néanmoins, Dama Andrianarisedo rappelle que les auditeurs, qui ont déclaré fiables les outils utilisés par l’organe, proviennent, pour certains, des partis de l’opposition alors qu’ils s’entêtent tous dans leur méfiance envers la commission. Il a pris l’exemple d’un auditeur issu du parti « Tiako i Mada­gasikara » (Tim). Toutes les rectifications ont été faites par la Ceni et ont été revues par les auditeurs nationaux et ceux de l’Organisation internationale de la Franco­phonie. Le président de la Ceni tient un discours d’apaisement avec la conjoncture politique complexe actuelle. Il a quand même apporté quelques explications sur la demande des onze candidats membres du collectif pour une restructuration de l’organe de préparation et d’organisation des élections. Selon lui, c’est la loi qui a mis en place la Ceni et c’est seulement la loi qui pourrait changer les modalités de son organisation ou la restructurer. Par rapport aux anomalies présentes dans les cartes électorales, Dama Andrianarisedo explique que les petites erreurs d’orthographe ne doivent pas être un frein pour le vote du moment que l’électeur apporte sa carte d’identité nationale et sa carte d’électeur. Pour rappel, les bulletins uniques sont déjà arrivés il y a plusieurs jours d’Afrique du Sud. Malgré les critiques venant de plusieurs candidats à l’élection présidentielle, la Commission électorale poursuit ses travaux de préparation pour la tenue des prochaines écheances électorales.