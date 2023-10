CYNOPHILIE – Un pensionnat pour les chiens

Une pension canine, Madagascar en dispose. Les propriétaires de chiens et/ou de chats qui s’absentent, pour cause de déplacement professionnel ou de vacances, peuvent y placer leurs animaux. Dogs and Co, une société spécialiste en alimentation et accessoires pour chiens et chats, propose un pensionnat pour ces animaux, pour près de 30 000 ariary par jour, selon le nombre de jour d’hébergement. « Nous proposons plusieurs activités aux animaux. Nous disposons même d’une piscine», lance Nirihanta, premier responsable au sein de cette société. C’était à Ivandry, dimanche, lors du Boerboel Day, organisé par Madagascar Boerboel club et qui a réuni les cynophiles à Madagascar. Beaucoup sont venus avec leurs chiens, des Boerboels ou pas, pendant cet événement, lors duquel s’est tenu un concours de beauté pour la race de Boerboel et pour toutes races confondues. Les membres actifs de ce club ont connu une hausse. Ils sont une centaine, actuellement. C’était l’occasion pour eux d’en savoir davantage sur le standard de la race des boerboels, notamment. Un expert de cette race est venu à Madagascar, pour former les membres de ce club et évaluer leurs animaux.