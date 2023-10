COLLECTIF DES CANDIDATS – La marche pacifique passe à Ambohimanarina

La manifestation initiée par les onze candidats membres du collectif continue et celle d’hier s’est passée à Ambohimanarina, débutant à Ambodimita pour se terminer à Ambodivonikely. La marche pacifique est passée par la plupart des quartiers du sixième arrondissement au bord de la route nationale numéro 4. Siteny Randrianasoloniaiko, patron du Mihava tour et candidat numéro treize, et Andry Raobelina, candidat numéro sept, ont été les grands absents de la manifestation d’hier. Pour le premier, son représentant, le député Jean Eugène Voninahitsya déclaré qu’il n’était pas présent pour cause médicale après avoir assisté aux obsèques d’un de ses proches à Tamatave. Pour le second, son représentant a annoncé qu’il était à l’île Maurice pour un traitement, après sa blessure au visage au début de la manifestation du collectif des candidats il y a de cela près de deux semaines. Malgré la tergiversation de samedi dernier, les partisans du collectif des candidats ont quand même répondu présent à la marche pacifique d’hier. Mais ils n’étaient pas les seuls arrivés à Ambodimita. Vers 10 heures, alors que la marche n’avait pas encore commencé, plusieurs partisans de Andry Rajoelina, candidat numéro trois, ont débarqué sur les lieux pour continuer la campagne électorale du patron du TGV. Aux environs de 11 heures, la marche pacifique a commencé avec de nombreux militants tous vêtus de blanc et les candidats. Cette fois-ci, aucun affrontement n’a été répertorié, malgré la présence des partisans oranges. Il est utile de faire la différence entre manifestation pour faire grève et manifestation en vue d’une campagne électorale. De nombreux citoyens se demandent pourquoi les Forces de l’ordre interviennent seulement pendant les manifestations du collectif des candidats et restent stoïques sur les mouvements des partisans de Andry Rajoelina. Selon la loi, les manifestations liées à la campagne électorale sont autorisées dès l’ouverture de la période. Par contre, les manifestations autres que dans le contexte de campagne doivent impérativement avoir l’aval des autorités et se passer dans un lieu clos.