CHANT ÉVANGÉLIQUE – Décès du Pasteur Rahagalahy Andriamiadanarivo

Le Pasteur Rahagalahy Andriamiadanarivo s’est éteint après une longue lutte contre la maladie qui l’a affaibli depuis des années. Il était également reconnu en tant qu’auteur-compositeur au sein du groupe évangélique Ny Mpitory.

La musique évangélique pleure la disparition d’une icône, le Pasteur Rahagalahy Andriamiadanarivo, auteur-compositeur au sein du groupe Ny Mpitory, ainsi que celui de la FJKM Ambondrona Firaisana et de Fihaonana Ankazobe. À l’âge de 68 ans, ce pasteur charismatique a récemment quitté ce monde, transporté par une grave insuffisance rénale et une insuffisance cardiaque qui l’ont affligé pendant plusieurs années. Le Pasteur Rahagalahy Andriamiadana­rivo, issu d’une lignée de serviteurs de Dieu, a suivi les traces de son père en devenant pasteur lui-même. «Au cours de sa carrière ecclésiastique, il a dirigé diverses églises, mais son rôle marquant fut incontestablement au sein de la FJKM Ambondrona, dont il a pris les rênes pendant 19 ans avant sa retraite. Avec son décès, il laisse derrière lui une épouse endeuillée et trois orphelins. Pendant ses 40 ans de vie, il a été l’âme créative derrière les chansons du groupe évangélique Ny Mpitory, notamment le célèbre titre Faniriako», souligne sa sœur, Mbolamamy Rafenomiadana. Plus qu’un pasteur, Rahagalahy Andriamiadana­rivo était également un talentueux musicien qui partageait son don avec ceux qui l’entouraient.

Un pasteur talentueux

«Pasteur Rahagalahy était un homme d’une grande rigueur lorsqu’il chantait au sein du Ny Mpitory, mais il aimait plaisanter et faire rire pour partager des sourires. Il nous a encouragés lorsque nous avons traversé des épreuves dans le monde de la musique. Il a laissé une empreinte indélébile sur notre chanson Faniriako de Fihirana Fanampiny, qu’il a écrite. La plupart de nos chansons, car le groupe compte actuellement plus de neuf albums, ont été composées par lui, en collaboration avec Laurent Rakotomamonjy et d’autres auteurs», témoigne Zo Rafalinirina, musicien du groupe Ny Mpitory. Le Pasteur Rahagalahy Andriamiadanarivo et sa famille étaient tous des membres actifs du groupe Ny Mpitory, unis par la foi et la musique. Sa disparition laisse un vide immense dans la communauté évangélique, mais son héritage musical et spirituel perdurera à travers les mélodies qu’il a créées et les vies qu’il a touchées avec sa passion pour la musique et son engagement envers sa foi.