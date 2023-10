BASKETBALL – ÉLITE 8 – Le COSPN, l’adversaire à battre

Après avoir réussi sans problème la première phase du « Road to BAL » jouée au Palais des sports il y a dix jours, le COSPN aborde avec sérénité l’élite 8, à partir de jeudi.

Une fois le ticket pour l’Élite 16 acquis le 8 octobre, le Club omnisport de la police nationale (Cospn) entame le championnat national N1A hommes, du 19 au 29 octobre, au Palais des sports Mahamasina. L’objectif en est, primo, de garder le titre acquis l’année passée et, secundo, de bien préparer les rencontres en Afrique du Sud dans le but d’atteindre le BAL, au Rwanda, l’an prochain. Le championnat national N1A, qui débutera ce jeudi, verra s’affronter huit grands clubs de Madagascar, issus de deux conférences : centre avec Cospn d’Anala­manga, SBC de Vakinanka­ratra, TGBC de Betsiboka et BCB de Boeny ; ouest avec GNBC d’Analamanga, Ascut d’Atsinanana, AS Fanala­manga d’Alaotra-Mangoro et MBC d’Atsinanana sont prêts à relever le défi pour atteindre l’objectif principal, celui de ravir le titre national, le soir du 29 octobre. Le Cospn remettra donc son titre en jeu, à partir de ce jeudi. Fort de leurs expériences et renforcé par deux géants, l’Américain Bishop Michaël Coulter et le Nigé­rian Emmanuel Ummeadi, déchoir les basketteurs de la Police nationale de leur trône, ne sera pas une mince affaire pour les prétendants au titre. Cependant, deux grands clubs qui ont déjà remporté des titres nationaux comme le Club de la Gendarmerie nationale (GNBC) d’Anala­manga et l’Association sportive de la commune urbaine de Toamasina (Ascut) ne manquent pas d’ambition pour cette année. En particulier, Les protégés de Richard Rabearison, coach de l’Ascut d’Atsinanana, sont prêts à bousculer la hiérarchie.

Recrutements

« Aucune équipe n’est à sous-estimer. Les huit équipes vont se rencontrer, de ce fait, chaque match a son importance au décompte final des points. Nous essaierons d’engranger le plus des points possibles car l’objectif est de remporter le titre. Pour y parvenir, nous avons procédé à deux recrutements pour pallier le départ de certains joueurs », confie Richard Rabearison. Du côté de l’AS Fanala­manga, pour remplacer l’un des joueurs clés, parti à l’extérieur, une nouvelle tête en provenance de Fianarantsoa est venue renforcer l’effectif. Andry Rakotomanantsoa ou coach Sexy, entraineur de l’équipe d’Alaotra-Mangoro, explique : « Cette année, l’objectif est de faire mieux que notre classement de l’année écoulée qui a été la quatrième place. Nous nous sommes bien entrainés avec des stages bloqués pendant dix jours à Moramanga, suivis d’entrainements tri-quotidiens et de deux tests matchs ponctués de deux victoires. Tout cela a été possible grâce au soutien du directeur général de la société Fanalamanga, Arleme Rabevahiny ». Les autres clubs comme TGBC de Betsiboka, SBC de Vakinankaratra, BCB de Boeny et MBC d’Atsinanana sont prêts, eux aussi, à titiller les équipes jugées grandes par l’opinion, puisque la réalité sur le terrain est tout autre. Le pari est ouvert et que le meilleur gagne.